Cyberpunk 2077, data di rilascio, pre-ordini e nuovo trailer!

CD PROJEKT RED svela i nuovissimi dettagli riguardanti il prossimo gioco dello studio, Cyberpunk 2077. A partire da oggi, il titolo è disponibile anche per il pre-ordine.

Cyberpunk 2077, l’imminente storia di azione e avventura open-world dei creatori di The Witcher 3: Wild Hunt, uscirà il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Pre-ordine Cyberpunk 2077

L’edizione da collezione del gioco è disponibile anche per il pre-ordine e viene fornita con un numero di oggetti da collezione di alta qualità. Questi includono una statua di 25 cm / 10 pollici raffigurante il protagonista del gioco – V – in azione, una cassa in acciaio, un libro d’arte rilegato e altro. The Collector’s Edition ha una scatola impressionante fatta per sembrare uno dei megabillaggi che sovrasta Night City.

Ad accompagnare la data di uscita e le notizie pre-ordine è un trailer cinematografico, che offre uno sguardo più approfondito sulla storia del gioco. Il trailer rivela uno dei personaggi chiave di Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. Il leggendario rockerboy è interpretato dall’attore hollywoodiano Keanu Reeves (La trilogia di Matrix, serie di John Wick, Johnny Mnemonic). Oltre al suo aspetto e alla sua voce, Reeves fornisce anche la cattura del movimento di tutto il corpo per il personaggio.

Altre notizie Cyberpunk 2077 verranno rivelate all’E3, che si svolgerà dall’11 giugno al 13 giugno a Los Angeles. La presenza della fiera commerciale del gioco include presentazioni di gameplay a porte chiuse per i rappresentanti dei media e degli affari nella West Exhibit Hall, oltre a presentazioni per tutti i partecipanti E3 presso lo stand Cyberpunk 2077 nella South Exhibit Hall.