Ti senti pronti ad affrontare The Surge 2? Scoprilo nel nuovo trailer E3 2019

The Surge 2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questo nuovo stupendo trailer cinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico.

All’interno delle alte mura della città di Gerico, intrappolato in un’apocalisse tecnologica che minaccia di consumare tutti gli abitanti, il nostro eroe lotta per sopravvivere e scoprire la verità di questo disastro. Membri del culto pompati da droghe, nanomacchine, saccheggiatori e forze di sicurezza cercheranno di fermarti con ogni mezzo ovunque andrai, al seguito di una misteriosa ragazza che ti condurrà in luoghi sconosciuti.

Tutto ciò si svolge sullo sfondo di un mondo sull’orlo simultaneamente sia del collasso totale che della trascendenza tecnologica. Nanobestie in grado di migliorarsi autonomamente spazzano via edifici con i loro giganteschi artigli, mentre i miserabili, ammaliati dalle macchine a causa di innesti malfunzionanti e una religione sempre più diffusa, si aggirano per le strade in branchi. I ricchi e potenti sopravvivono sopra tutto questo, mentre i cacciatori cercano di catturare la loro preziosa nano-preda e ciò che rimane dell’esercito mantiene un ordine precario.

The Surge 2 uscirà il prossimo 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.