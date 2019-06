PC Engine Core Grafx mini è stata annunciata da Konami

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi PC Engine Core Grafx mini, una versione compatta della classica console anni ’80 che includerà una vasta line-up di classici retro game di cui una prima parte è svelata oggi a Los Angeles nel corso di Electronic Entertainment Expo (E3).

Ancora più compatta della console originale, PC Engine Core Grafx mini potrà stare tranquillamente nel palmo di una mano e sarà equipaggiata con un controller di dimensioni regolari.

Il catalogo di videogiochi precaricati nella console PC Engine Core Grafx mini include:

R-TYPE

NEW ADVENTURE ISLAND

NINJA SPIRIT

Ys BOOK I & II

DUNGEON EXPLORER

ALIEN CRUSH

Ulteriori videogiochi verranno presto annunciati…

PC Engine Core Grafx mini verrà rilasciata in una selezione di paesi europei, due varianti addizionali verranno rilasciate in Nord America e in Giappone e si chiameranno rispettivamente TurboGrafx-16 mini e PC Engine mini.

Ulteriori informazioni – la lista completa dei videogiochi preinstallati, il prezzo e la disponibilità – verranno comunicate successivamente.

La console originale è molto bene conosciuta tra gli appassionati per aver introdotto per la prima volta sul mercato diverse soluzioni innovative – il lettore CD-ROM e il supporto multi-tap fino a cinque giocatori – e per la grande qualità dei giochi della sua line-up, moti dei quali verranno inclusi in questa nuova edizione.