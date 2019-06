Svelato il nuovo titolo Tom Clancy Rainbow Six Quarantine [Video Gameplay]

Ubisoft ha svelato Tom Clancy Rainbow Six Quarantine, il nuovo titolo del celebre franchise di Tom Clancy’s Rainbow Six. Questo nuovo sparatutto tattico in cooperativa per 3 giocatori sarà disponibile dall’inizio del 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC. Il titolo sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC.

Sviluppato da un nuovo team dedicato in Ubisoft Montreal, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è ambientato in un prossimo futuro nell’universo di Rainbow Six. Gli Operatori del team Rainbow dovranno affrontare una nuova razza di parassiti alieni mutati e letali, in grado di infettare gli ospiti umani e lo scenario circostante.

“Abbiamo deciso di creare una nuova esperienza in cooperativa basata sugli elementi fondamentali di uno dei migliori sparatutto di questa generazione. Vogliamo che Quarantine diventi per l’esperienza in cooperativa ciò che Siege è diventato per il genere degli sparatutto PVP”, ha dichiarato Bio Jade Adam-Granger, Capo Progettista del gioco.

I giocatori dovranno affrontare alcune missioni davvero emozionanti, caotiche e totalmente imprevedibili mentre rischieranno la vita con la propria squadra ogni volta che entreranno in Quarantena.