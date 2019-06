Arriva lo strumento di creazione missioni in Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft ha svelato lo Story Creator Mode, uno strumento di creazione delle missioni per Assassin’s Creed Odyssey disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco e attualmente in fase di open beta. Questa modalità consente di realizzare le proprie storie e giocare alle missioni create da altri giocatori. Tali missioni saranno multipiattaforma e quindi disponibili per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Lo Story Creator Mode si basa sullo stesso sistema di dialoghi a scelta multipla e gli stessi strumenti di progettazione già usati in Assassin’s Creed Odyssey. Tale modalità è stata creata per offrire ai giocatori ancora più scelte rispetto a prima, consentendogli di scrivere le proprie storie accompagnate dal gameplay tipico della serie.

La modalità offre ai giocatori una serie di possibilità praticamente infinite per creare le proprie storie:

Combina i vari obiettivi delle missioni: sarà possibile scegliere fra sei obiettivi delle missioni di Assassin’s Creed Odyssey, come liberare o assassinare determinati bersagli, e raggiungere un certo luogo.

sarà possibile scegliere fra sei obiettivi delle missioni di Assassin’s Creed Odyssey, come liberare o assassinare determinati bersagli, e raggiungere un certo luogo. Crea trame ramificate: basandosi sul sistema di dialoghi a scelta multipla di Assassin’s Creed Odyssey, i giocatori potranno creare le proprie trame ramificate con più finali diversi.

basandosi sul sistema di dialoghi a scelta multipla di Assassin’s Creed Odyssey, i giocatori potranno creare le proprie trame ramificate con più finali diversi. Interagisci con la storia: i giocatori avranno accesso a una serie di personaggi storici e fittizi dell’avventura principale per narrare in maniera inedita gli eventi storici del gioco stesso o crearne di nuovi.

i giocatori avranno accesso a una serie di personaggi storici e fittizi dell’avventura principale per narrare in maniera inedita gli eventi storici del gioco stesso o crearne di nuovi. Sfrutta alcune opzioni da gioco di ruolo: nel sistema di dialoghi, i giocatori potranno definire alcune opzioni, come mentire o attaccare i PNG, analogamente al gioco principale.

Per accedere alle storie dello Story Creator Mode è necessario avere una copia di Assassin’s Creed Odyssey, mentre per creare una propria storia personale bisognerà accedere a un PC, in quando lo Story Creator Mode si basa sul web.

Il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey è il più grande e ambizioso che il franchise abbia mai avuto, e i possessori del Season Pass potranno accedere a due importanti archi narrativi, L’Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide. I giocatori potranno immergersi nei nuovi episodi sin dal lancio, oppure vivere le epiche avventure integralmente una volta disponibili tutti gli episodi. Il Season Pass include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered, disponibili dal 29 marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.