Annunciata la beta del nuovo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft ha annunciato che la beta di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, il nuovo titolo della celebre serie di Tom Clancy’s Ghost Recon, si terrà dal 5 all’8 settembre per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Per avere l’opportunità di partecipare alla beta, è ora possibile registrarsi alla pagina ghost-recon.ubisoft.com/game/beta. I giocatori che prenoteranno una qualsiasi versione del gioco potranno accedere direttamente alla beta.

In Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, i Ghost dovranno affrontare alcuni nuovi nemici ma dotati dello stesso addestramento e della stessa esperienza: i Wolves, una letale ex unità dell’esercito americano che ora ha disertato. I Wolves hanno occupato l’arcipelago di Auroa, sede del gigante tecnologico Skell Technology, trasformando i suoi avanzati droni in potenti macchine letali. Bloccati dietro le linee nemiche e braccati dai propri avversari, i giocatori vivranno un’esperienza militare davvero intensa mentre combatteranno per sopravvivere ed eliminare i Wolves e il loro leader, il tenente colonnello Cole D. Walker.

Il gioco vede la partecipazione dell’acclamato attore Jon Bernthal nei panni di Cole D. Walker, il cattivo più letale di sempre nella serie di Ghost Recon. Come ex compagno d’armi, in passato Walker ha partecipato a diverse missioni con i Ghost. E anche se esiste ancora un legame con i suoi ex compagni, ora è disposto a tutto pur di difendere Auroa e inseguire i propri ideali, che i giocatori scopriranno affrontandolo nel gioco.

“Il team è stato entusiasta di lavorare con Jon Bernthal per portare in vita Cole D. Walker”, ha dichiarato Nouredine Abboud, produttore senior di Ubisoft Parigi, “Walker è un cattivo complesso e per noi era molto importante trovare qualcuno che riuscisse a garantire quel livello di profondità che volevamo per il personaggio. Jon ha fatto un ottimo lavoro e non vediamo l’ora che i giocatori lo vedano in azione!”

Ubisoft ha anche presentato il suo nuovo programma per la community, Ghost Recon Delta Company, che supporterà tutta la passione e la creatività dei suoi membri con contenuti esclusivi e un dialogo diretto con il principale studio di sviluppo. Disponibile a livello globale e in oltre dieci lingue, si tratta del più grande programma per la community che Ubisoft abbia mai lanciato.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile dal 4 ottobre per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. Acquistando le edizioni Gold, Ultimate o Collector’s Edition sarà possibile accedere al gioco con tre giorni di anticipo.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile anche in Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC.