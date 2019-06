Gods & Monsters, diventa un eroe per salvare gli Déi della Grecia

Ubisoft annuncia Gods & Monsters, un nuovo gioco d’azione e avventura sviluppato da Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin’s Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 febbraio 2020. Questa avventura fantasy open world offrirà uno stupendo stile grafico pittorico, immergendo i giocatori in un mondo di fantasia, dove potranno sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune celebri creature mitologiche e salvare gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico nella storia.

In Gods & Monsters, i giocatori impersoneranno Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, dopo che gli è stato sottratto da Tifone, la creatura più letale nella mitologia greca. I giocatori esploreranno l’Isola dei Beati e dimostreranno il proprio eroismo affrontando alcune letali creature mitologiche, tra cui feroci Gorgoni, spietate Arpie e potenti Ciclopi. Dotati di poteri speciali ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo, dovranno superare pericolosi dungeon, affrontare prove impegnative e compiere gesta eroiche per salvare gli déi stessi.

Nel profondo, Gods & Monsters è un’avventura da fiaba ambientata un mondo open world vivace e colorato. I giocatori potranno spostarsi liberamente sul terreno e planare in aria, sfruttando le loro abilità straordinarie per esplorare questo mondo pieno di sorprese, battaglie epiche, missioni e creature di fantasia. Il viaggio sarà tanto impegnativo e gratificante quanto la destinazione finale, quando i giocatori diventeranno dei veri eroi.

“Nel corso degli ultimi 10 anni, ho avuto l’opportunità di far parte di un team incredibile che ha portato il franchise di Assassin’s Creed a nuovi livelli, esplorando alcuni periodi storici da una prospettiva unica. Ma la nostra immaginazione è sempre stata legata alla realtà dei libri di storia e attraverso il nostro lavoro su Assassin’s Creed Odyssey negli ultimi quattro anni, ci siamo appassionati a un altro aspetto della storia, la mitologia. Oggi, con Gods & Monsters, i racconti che adoriamo e conosciamo così bene sono diventati una realtà da vivere ed esplorare come mai prima d’ora”, ha dichiarato Marc-Alexis Côté, produttore senior di Ubisoft Quebec.

Gods & Monsters sarà disponibile dal 25 febbraio 2020 per PlayStation 4, Windows PC, Nintendo Switch, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e la piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia.

Gods & Monsters sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC.