Apex Legends a breve verrà rilasciato la seconda stagione

All’EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legends Season 2 – Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un’inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.

Apex Legends Season 2 – Battle Change dà il benvenuto a Natalie “Wattson” Paquette nel roster di Leggende del gioco: cresciuta nella Apex Arena, Wattson porterà in battaglia il suo profondo legame con Kings Canyon e una grande dose di ingegneria elettrica. Potrà prendere il controllo della battaglia creando barriere ad alto voltaggio e un traliccio che neutralizza gli attacchi, un vero shock per chiunque sottovaluti la sua pericolosità.

La Season 2 vedrà anche l’esordio della nuova modalità Ranked 1.0, in cui i videogiocatori saranno raggruppati in base alle proprie abilità e dovranno battersi per vincere le sei sfide individuali (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond e Apex Predator), guadagnando preziosi ricompense e accessori alla fine della stagione in base al proprio piazzamento.

Ci sarà anche un nuovo Pass Battaglia, ricco di miglioramenti, ricompense, sfide speciali e skin Leggendarie, la possibilità di guadagnare Crafting Metals e tre nuove categorie, solo un assaggio di quello che i videogiocatori troveranno nella seconda stagione, di cui saranno svelati nuovi dettagli più a ridosso dell’uscita.

La Season 2 include anche la speciale L-STAR, un’arma energetica a proiettili di grande potenza, ma il cui uso è sensibile al sovraccaricamento: sarà fondamentale imparare a dosare la sua forza ed evitare il suo blocco per danneggiare i nemici.

Per ora i videogiocatori possono dimostrare il loro istinto da predatori nell’evento in-game Caccia Leggendaria, fino al 18 giugno. Completando le sfide a tempo si potranno ottenere nuove skin Leggenda per armi e personaggi. In più, gli appassionati avranno la possibilità di unirsi ad una nuova Apex Elite, dove potranno sfidare i migliori giocatori di Apex Legends e dimostrare di essere i migliori. Accederanno alla Apex Elite i primi cinque classificati di ogni sfida.

I fan che parteciperanno all’EA Play avranno la possibilità di provare con mano i nuovi contenuti di Apex Legends tra cui Wattson e la L-STAR.