Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Recensione

A fronte di un periodo storico carico di uscite di altissimo spessore, Toys For Bob dopo l’ottimo lavoro svolto nel corso del 2018 con Spyro:Reignited Trilogy, ci regala finalmente il seguito di una produzione volenterosa si di rispettare il suo glorioso ed illustre passato, tuttavia le sue ambizioni non si fermano di certo qui!

Lo sappiamo, quando si parla di Crash Bandicoot è assolutamente inevitabile non citare ciò che rappresentò negli anni ’90 l’incredibile trilogia sviluppata da Naughty Dog durante l’era della prima e mitica PlayStation. Eppure è proprio dal lontano 1998 ad oggi, che purtroppo il marsupiale arancione non è più riuscito a brillare come un tempo e le produzioni che ne sono susseguite poi, a seguito della cessione dell’IP da parte del team originale, non sono mai state all’altezza delle aspettative di pubblico e critica.

Dopo una serie incredibile di titoli sottotono e decisamente discutibili, che hanno portato il mitico peramele all’abbandono totale dalle scene per un po’, Activision decide finalmente di cambiare direzione, rispolverando il meraviglioso passato della serie con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, una vera e propria “Remaster Plus” dei primi tre capitoli della serie, pubblicata nel corso dell’estate del 2017 su PlayStation 4 e arrivata poi un anno dopo su PC, Nintendo Switch e Xbox One, con l’inserimento di alcuni livelli aggiuntivi.

Complice l’incredibile successo commerciale riscosso dalle vendite del gioco, Activision decide di battere il ferro finché è caldo, accontentando ancora una volta gli amanti e i nostalgici della prima PlayStation, sviluppando nel corso dell’estate del 2019 Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake vero e proprio realizzato da Beenox, dell’omonimo Racing Game Crash Team Racing (CTR) sviluppato da Naughty Dog nel lontano 1999.

Proprio in virtù di questo ritrovato entusiasmo per la “Bandicoot Mania”, grazie alle ultime e riuscite operazioni da parte di Activision, che il publisher decide una volta per tutte di puntare su una scommessa che nessuno da oltre vent’anni a questa parte aveva mai avuto il coraggio di accettare: realizzare il vero e proprio seguito di quella iconica trilogia rimasta per così tanti anni nel cuore degli appassionati e da tanto e troppo tempo sprovvista di quel sequel, capace di gridare a gran voce che Crash Bandicoot è capace di divertire, emozionare e di dire ancora la sua nell’ambito del panorama del genere platform!

A detta di ciò, dopo aver macinato livello dopo livello un numero davvero cospicuo di ore, possiamo assolutamente dire con certezza che Crash Bandicoot 4: It’s About Time non è “semplicemente” il seguito e il degno erede della trilogia di Naughty Dog, ma la sua visione d’insieme, l’incredibile originalità, varietà e qualità delle soluzioni proposte e soprattutto il modo in cui riesce a far coesistere il meraviglioso passato e quello che sembra essere il suo brillante presente e futuro, lo rendono un titolo a dir poco eccellente, ed uno dei più grandi ritorni di sempre del mondo videoludico.

Ma andiamo con ordine:

Pelo di Bandicoot di alta qualità!

Se c’è una cosa che salta immediatamente all’occhio del giocatore dopo pochissimi secondi, questa è la realizzazione grafica del titolo! Crash Bandicoot 4: It’s About Time è un gioiello artistico dotato di incredibile bellezza. Se già con la N’Sane Trilogy Vicarious Vision è riuscita a regalarci un colpo d’occhio grandioso, con questo capitolo della serie Toys For Bob ci delizia con uno spettacolo davvero fuori dall’ordinario. Fin da subito ci ritroveremo catapultati in azione, con un livello capace di strappare immediatamente un sorriso ai nostalgici della serie! In pochissimi attimi saremo con il nostro marsupiale a compiere salti, giravolte, scivolate e a raccogliere mele, tante mele.

E durante questo primissimo sguardo a ciò che ci aspetta, è un po’ come se il gioco volesse subito farci sentire a casa, rievocando piacevolmente il tratto distintivo del brand, inserendo però fin dall’inizio incredibili e piacevoli novità tutte da scoprire, come la possibilità di fare grind su superfici scivolose, arrampicarsi su corde e dare una maggior importanza a tutto ciò che raccoglieremo durante il livello vero e proprio. E si… Anche i frutti Wumpa adesso avranno un ruolo ancor più significativo rispetto al passato, visto che non solo serviranno da valuta in game per ottenere un maggior numero di vite, ma saranno determinanti per poter ottenere il massimo numero di gemme disponibili in un livello.

Rispettivamente con il 40, 60 e 80% dei frutti raccolti, otterremo tre delle sei gemme utili a soddisfare i requisiti necessari per ogni livello, mentre le tre gemme restanti le otterremo come da classico distruggendo tutte le casse di un livello, raccogliendo la gemma segreta e completando lo stage con la condizione particolare di non aver perso più di tre vite.

Inoltre come da prassi della serie, una volta completato uno specifico livello si potrà accedere alla prova a tempo, in cui potremo cimentarci nella caccia alle reliquie di Zaffiro, Oro e di Platino, ma non è tutto! Infatti in It’s About Time è stata aggiunta una nuova e particolare reliquia, chiamata Reliquia perfettamente N.Sane. Al fine di poterla sbloccare per ogni livello, il giocatore deve riuscire a concludere l’area di gioco raccogliendo tutte le sei gemme disponibili, distruggendo tutte le casse e senza morire neanche una volta!

Ennesima dimostrazione dell’incredibile dedizione che ha mostrato il team di sviluppo nel sostenere anche quel lato hardcore e competitivo tipico della serie, per cui ci sentiamo di dire che il pelo arancione del nostro marsupiale è stato tirato a lucido davvero a dovere.

Una maschera tira l’altra

Parlando delle vicende di Crash Bandicoot 4: It’s About Time la storia riprende esattamente dopo gli eventi di Crash Bandicoot 3: Warped, in cui vediamo lo spietato Dr Neo Cortex e i suoi scagnozzi intrappolati da ormai decenni in un varco temporale. Visti i numerosi fallimenti del passato e tutti questi anni trascorsi all’interno di questa dimensione fuori dallo spazio e dal tempo, le ambizioni di vendetta dello scienziato lasciano spazio ad uno sconforto di fondo visibilissimo al giocatore sin dai primi istanti. Lo storico rivale del Bandicoot ormai sembra davvero l’ombra di se stesso, tuttavia non si può dire lo stesso di N Tropy e Uka Uka (maschera malvagia e nemesi storica di Aku Aku) che spinti da un irrefrenabile sete di rivalsa, con i loro sforzi riescono ad uscire da quella prigione sfruttando un apertura temporale, che permette ai malvagi di viaggiare nel tempo e nello spazio.

Il verificarsi di questo evento causa però un risveglio inatteso, ossia quello delle quattro maschere quantiche! Con il progredire del gioco, per impedire i folli piani di conquista da parte del team di Neo Cortex, il nostro Crash dovrà recuperare nel corso dei livelli queste maschere sopite, che gli permetteranno di ricevere dei poteri speciali, richiamando un po’ il concetto degli elementali visto in Crash Bandicoot: L’ira di Cortex uscito su PlayStation 2 nel 2001.

Pur essendo un impianto narrativo per nulla originale e tra i più classici in assoluto, tutto funziona alla grande, visto che il recupero delle maschere quantiche e i poteri ad esse associate messi a disposizione del giocatore, giustificheranno per intero la miriade di viaggi nel tempo da compiere tra i vari mondi. Tra foreste rigogliose, templi abbandonati, località con forti richiami all’estremo oriente, città futuristiche e molto altro, la produzione sfoggia una varietà di livelli e di location non solo tra i più riusciti di sempre della saga, ma che con la presenza di queste nuove maschere, arricchiscono e danno spessore e identità ad un gameplay che aveva davvero bisogno di qualcosa di nuovo, senza stravolgere troppo la formula di base.

La possibilità di poter usufruire di power-up come la giravolta illimitata o rallentare il tempo, sono solo alcune delle possibilità offerte dalle maschere quantiche e che ci hanno letteralmente conquistato dall’inizio alla fine!

L’unione fa la forza

Durante il corso dei nostri viaggi temporali, oltre alla possibilità di utilizzare il nostro marsupiale prediletto e sua sorella Coco, faranno la loro comparsa altri personaggi storici della serie.

Tra ritorni nostalgici come Tawna, altri inaspettati come Dingodile ed altri ancora davvero clamorosi come Cortex, Crash Bandicoot 4: It’s About Time riesce a sorprenderci anche in questo, visto che il cast di personaggi giocabili risulta assai eterogeneo e variegato.

Ebbene c’è da dire che i seguenti personaggi non saranno liberamente utilizzabili durante ogni livello della campagna, anche dopo averli “ingaggiati” nel team, visto che per la maggior parte del tempo essi saranno giocabili in livelli appositi detti anche linee temporali; non altro che vicende alternative o comunque livelli già giocati in precedenza con Crash e Coco, ma dal punto di vista dei comprimari della banda, e soprattutto complementari nella progressione rispetto a ciò che avviene nel corso della linea temporale dei fratelli Bandicoot.

In parole povere, la struttura dei livelli prevede solo una porzione di gioco completamente originale e inedita dedicata ai comprimari, tuttavia poi ci ritroveremo a concludere il livello con una sezione di gioco già conosciuta in precedenza con il marsupiale selezionato nella schermata dei livelli. Una scelta che purtroppo ci sentiamo di non promuovere totalmente, visto che in parte rovina l’ottimo lavoro svolto proprio nella caratterizzazione dei personaggi e quelle che sono le loro abilità specifiche.

In primis abbiamo un personaggio come Tawna, che grazie al suo rampino e alle sue abilità con i calci, ci permette di avere un approccio molto aggressivo e portato a giocare anche sulla distanza; poi abbiamo Dingodile, molto più lento e conservativo nei movimenti, che sfrutta il suo aspira oggetti per richiamare a se tutte le casse che troveremo disseminate lungo i livelli, nonché di levitare tra una piattaforma e l’altra. Infine abbiamo Cortex, che non potendo contare su una brutale forza fisica e particolari capacità di salto, si farà strada tra gli stage con la sua pistola per trasformare i nemici in superfici su cui rimbalzare o meno, insieme ad una spinta propulsiva a suon di turbo, utile a superare precipizi particolarmente ostili.

A causa della profonda diversità di questi personaggi, che comporta davvero tanti cambiamenti sul fronte del gameplay e nel modo con cui si affrontano determinati livelli, ci è sembrato davvero uno spreco non sfruttare appieno le linee temporali che li riguardano; perché se da una parte apprezziamo tanto il grosso impegno messo dagli sviluppatori nella realizzazione di un enorme varietà di contenuti differenti tra loro, si ha comunque l’impressione che con delle scelte un po’ più attente sotto l’aspetto della presentazione, il piatto potesse essere ancor più ricco di come ci viene effettivamente proposto.

Mole esponenziale di contenuti

Oltre alla classica caccia alle gemme tradizionali e colorate, e aldilà della sfida davvero ardua di ottenere tutte le reliquie di platino e quelle perfettamente N.Sane, Toys For Bob rincara la dose inserendo una mole davvero massiccia di contenuti inediti!

Iniziamo dai livelli Flashback: una serie di 21 stage sbloccabili ottenendo delle videocassette VHS da raccogliere durante i livelli di trama, solo ed unicamente senza perdere vite fino al loro raggiungimento effettivo. Questi livelli come suggerisce il nome, sono dei veri e propri rimandi alla trilogia originale, in cui dovremo cimentarci in stage 2D a scorrimento orizzontale, la cui componente di platforming puro risulta assai marcata ed evidente.

Tuttavia la mole di contenuti non finisce di certo qui!

Una volta esser giunti alla conclusione della terza boss fight, avremo la possibilità di sbloccare una nuova categoria di stage, ossia i cosiddetti livelli “N-Verted”! Non altri che una variante degli stessi livelli già giocati in precedenza e di quelli che andremo a completare di seguito, in cui oltre all’inversione di quella che è la prospettiva del livello, avremo anche un posizionamento delle casse praticamente speculare al livello originale.

Grazie a questa ulteriore aggiunta, la longevità dei livelli risulta praticamente raddoppiata, visto che, così come nei livelli standard, dovremo raccogliere tutte le gemme e i frutti Wumpa, che in questo caso non saranno mele rosse, bensì grappoli d’uva viola!

Siamo certi che l’offerta single player della produzione permetta ai giocatori di divertirsi per decine e decine di ore e, come se non bastasse, il titolo supporta una modalità multiplayer in locale, in cui è possibile sfidarsi con amici in due modalità:

Gara a Checkpoint in cui l’obiettivo sarà quello di raggiungere i vari punti di controllo di un livello prima del nostro sfidante, e Combo di Casse in cui invece dovremo distruggere il maggior numero di casse possibili prima dello scadere del tempo. Chiaramente il vincitore sarà colui che avrà fatto a pezzi il maggior numero di scatole Wumpa!

Emerge quindi per l’ennesima volta, l’encomiabile lavoro svolto dal team di sviluppo nel garantire ai giocatori un prodotto davvero completo e ricco di sano divertimento.

Considerazioni finali

Con un volume contenutistico senza pari, una realizzazione grafica che lascia a bocca aperta, ed un impianto di gioco che riesce saggiamente a fondere tradizione e innovazione, a netto di qualche inciampo sulla presentazione di tutti i contenuti offerti e qualche boss fight non troppo ispirata, Crash Bandicoot 4: It’s About Time si dimostra davvero l’erede tanto atteso della leggendaria trilogia di Naughty Dog!

Toys For Bob dopo vent’anni d’attesa ci consegna un platform capace di lasciare il segno come un tempo! Divertente, difficile e solido, questo quarto capitolo della saga merita davvero di essere giocato da grandi e piccini.

La frase “It’s About Time” rappresenta più che mai lo stato d’animo di una produzione che, dopo tutti questi anni, aveva davvero bisogno di tornare se stessa.

Adesso possiamo dirlo per davvero… Crash Bandicoot è tornato!