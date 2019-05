Assetto Corsa Competizione, esce dalla modalità accesso anticipato

Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series – la competizione automobilistica internazionale organizzata da SRO Motorsports Group – esce oggi dalla modalità accesso anticipato e sarà disponibile, nel corso della giornata, in versione 1.0 su Steam! https://store.steampowered.com/app/805550/Assetto_Corsa_Competizione

Assetto Corsa Competizione è disponibile da oggi nella sua versione finale su Steam, al prezzo di € 44,99 con un ulteriore sconto del 10% limitato alla prima settimana di lancio.

Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione permette ai giocatori di vivere la vera atmosfera di questo prestigioso campionato automobilistico e include tutti i piloti, i team, le auto e i circuiti ufficiali, perfettamente riprodotti con il più alto livello di dettaglio possibile. Grazie alla potenza del motore Unreal Engine 4, Assetto Corsa Competizione si avvale di una qualità grafica in grado di segnare un nuovo standard di realismo e d’immersione nel mondo dei titoli racing. La presenza di condizioni meteorologiche variabili e l’opportunità di correre anche in notturna andranno a influenzare il livello di sfida e le strategie di gara.

I piloti virtuali potranno sperimentare le stesse emozioni provate dai piloti ufficiali della Blancpain GT Series al volante dei bolidi Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e di molti altri marchi prestigiosi, le cui vetture sono riprodotte nel gioco con cura maniacale.

La tecnologia LaserScan, assicura una fedeltà assoluta di riproduzione dei tracciati presenti nella simulazione, fedeltà apprezzata anche dai piloti reali della Blancpain GT Series che hanno partecipato attivamente al processo di sviluppo e che si allenano in vista delle gare con Assetto Corsa Competizione.

“Mai dare nulla per scontato, anche quando hai alle spalle l’esperienza di Assetto Corsa! Assetto Corsa Competizione è stato riscritto completamente da zero, non solo per sfruttare e adattarsi alle specifiche di Unreal Engine 4, ma anche per definire nuovamente un nuovo standard di riferimento in termini di realismo e di guidabilità. La possibilità di lavorare con la GT Series di SRO ci ha permesso di estendere il nostro know-how e di specializzarci ancora di più nel rispondere alle esigenze dei giocatori come a quelle dei veri piloti. Arrivare al traguardo non è stato facile, ma sicuramente appassionante e soddisfacente, anche grazie al supporto della community che, ancora una volta, ha colto al meglio lo spirito del programma Early Access. Anche dopo il rilascio della versione 1.0, continueremo a lavorare per espandere e migliorare Assetto Corsa Competizione al meglio delle nostre capacità”. Ha commentato Marco Massarutto, Co-founder e Brand & Product Manager di Kunos Simulazioni.