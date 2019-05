Among the Sleep – Enhanced Edition può essere giocato su Nintendo Switch

L’iconico gioco horror in prima persona Among the Sleep ha compiuto cinque anni! Un compleanno speciale, ovviamente, merita un regalo altrettanto speciale ed è proprio per questo che SOEDESCO e Krillbite hanno deciso di lanciare proprio oggi una versione fisica e digitale di Among the Sleep – Enhanced Edition per Nintendo Switch! Inoltre, nuove versioni fisiche della enhanced edition per PlayStation 4 e Xbox One sono ora disponibili nei negozi.

Jon Cato Lorentzen, CEO di Krillbite Studio, è felicissimo: “È un giorno veramente speciale per Among the Sleep, e quale miglior modo di festeggiare questo quinto anniversario se non lanciando un’edizione per Nintendo Switch? Siamo così orgogliosi del cammino percorso dal nostro bambino finora, e non vediamo l’ora che la community di Nintendo Switch si unisca all’inquietante mondo di Among the Sleep.”

Enhanced Edition con contenuti extra

Among the Sleep: Enhanced Edition contiene il nuovissimo livello Museo, con contenuti del dietro le quinte e filmati extra. Include anche un artbook digitale e una colonna sonora digitale. In più, adesso i giocatori possono scegliere il pigiama indossato dal loro personaggio. Finalmente è stato aggiunto un nuovo dialogo e sono stati fatti tanti altri miglioramenti per quanto riguarda la grafica, le prestazioni e il gioco.

Include: