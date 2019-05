Nvidia, nuovi annunci per giocatori e content creator

All’inizio di questa settimana, Nvidia ha dato via al Computex, con una serie di annunci per i giocatori e i content creator. Tra gli annunci c’è stato anche NVIDIA Studio – una piattaforma che migliora drasticamente le prestazioni e l’affidabilità per i 40 milioni di creativi online e in studio che devono poter contare su PC ad alte prestazioni per le loro attività. La piattaforma è la fusione dell’hardware NVIDIA (GPU GeForce e Quadro RTX) e del software (NVIDIA Studio Stack) progettato per risparmiare il tempo dei creator eliminando le attività ripetitive e velocizzando i flussi di lavoro.

La piattaforma ha introdotto 17 nuovi laptop RTX Studio. I laptop RTX Studio devono soddisfare una serie di requisiti per ottenere il badge RTX Studio. Il badge RTX Studio garantisce ai creator di identificare rapidamente e facilmente l’hardware giusto per soddisfare le proprie esigenze. I requisiti includono GPU GeForce RTX 2060 e versioni successive o GPU Quadro 3000 e superiori, CPU Core i7 o i9, memoria RAM e SSD abbondanti, display HDR fino a 4K e design Max-Q sottili e leggeri.

I 17 modelli RTX Studio annunciati sono:

Acer ConceptD 7

Acer ConceptD 9

ASUS StudioBook 700G3T

ASUS StudioBook W500

ASUS ZenBook Pro Duo

Dell Alienware m15 Creators Edition

Gigabyte AERO 15

Gigabyte AERO 17

HP’s OMEN X 2S GeForce RTX Studio

HP’s OMEN 15 GeForce RTX Studio

Razer Blade 15 Studio Edition

Razer Blade Pro 17 Studio Edition

MSI WS65

MSI WS75

MSI WE75

MSI P65

MSI P75

Tre artisti di incredibile talento si sono uniti alla conferenza stampa per sottolineare come l’accelerazione della GPU, l’intelligenza artificiale e il ray tracing in tempo reale migliorino i loro flussi di lavoro creativi. Daniel Gregoire, fondatore e CEO di HALON Entertainment, uno dei migliori visualization studio di Hollywood, famosi per il loro lavoro su Aquaman ha commentato: “In passato, ci sarebbero volute settimane e settimane, ma ora stiamo praticamente gestendo in tempo reale le operazioni in un game engine con il laptop RTX nello zaino.” All’interno dello stack NVIDIA Studio ci sono i driver NVIDIA Studio. Gli Studio Driver sono sottoposti a numerosi test sui flussi di lavoro multi-app dei creativi e a più versioni delle principali applicazioni creative da Adobe ad Autodesk e oltre. Questo viene fatto per garantire che combacino con la stabilità e l’affidabilità richieste dai creator. Il driver più recente è stato rilasciato all’inizio di questa settimana, fornendo supporto ottimale per le ultime versioni delle migliori app creative, tra cui Autodesk Maya 2019, 3ds Max 2020, Arnold 5.3.1.0, Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 e Daz 3D Daz Studio.