Truck Driver conclusione della video miniserie sulle esperienze del gioco

SOEDESCO porta a conclusione la sua miniserie di Truck Driver, con un terzo e ultimo episodio sulla Personalizzazione. Il precedente episodio si era concluso completando il primo incarico e ottenendo denaro ed esperienza. Questo episodio mostra come i giocatori possano utilizzare quel denaro per personalizzare o riparare il proprio camion.

Messa a punto del camion

La Personalizzazione in Truck Driver avviene nell’officina, dove i giocatori possono cambiare l’aspetto del proprio camion, comprarne di nuovi o aggiungere nuove parti che li aiutino durante particolari incarichi. Ci sono molte opzioni che influenzano le statistiche del camion. Anche le condizioni del camion hanno effetto sulle statistiche, perciò è importante far visita all’officina in caso di incidenti lungo il tragitto. Un altro modo per aumentare le statistiche è attraverso le abilità e le abilità passive che i giocatori possono sbloccare acquisendo più esperienza. Queste abilità e abilità passive possono portare miglioramenti e vantaggi, come maggiore energia, durata dei pezzi o sconti sulle riparazioni.