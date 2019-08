Monstrum: giocare a nascondino con un mostro non è così facile

Preparatevi a salire sul relitto di una nave cargo in cui il giocatore viene cacciato da un mostro, non appena SOEDESCO porterà Monstrum su Nintendo Switch. Come precedentemente annunciato, il terrificante gioco horror arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Monstrum uscirà sia in formato digitale e sia in copia fisica per tutte le console.

Un gioco indipendente molto apprezzato

Dopo il suo rilascio su Steam, Monstrum ha ricevuto fantastiche recensioni da giocatori, YouTuber, streamer ed è velocemente diventato uno dei giochi preferiti dai fan dei giochi horror in tutto il mondo. Monstrum ha anche ricevuto varie candidature per premi, incluso il BAFTA scozzese per “Miglior Gioco” nel 2015 e il premio TIGA per “Miglior nuovo gioco”.

Riguardo Monstrum

Naufragato su una nave cargo abbandonata, vieni inseguito da uno dei terrificanti predatori di Monstrum mentre cerchi di fuggire. La morte è la morte. Se muori in Monstrum, dovrai ricominciare da capo. Ognuno di loro ha una propria strategia, abilità e debolezza, devi usare l’intelletto per vincere contro il tuo inseguitore nell’ambiente generato proceduralmente della nave. Puoi sopravvivere a Monstrum?

Funzionalità:

● Sopravvivi a un ambiente e a un mostro diversi ogni volta che giochi

● Usa qualsiasi cosa trovi per battere i mostri e fuggire dalla nave

● Nasconditi, distrai e corri, ma attenzione a non cadere nelle numerose trappole

● Prova a restare in vita o dovrai ricominciare dall’inizio.

Monstrum uscirà su PlayStation 4,Xbox One e Nintendo Switch