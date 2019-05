TOTAL WAR: THREE KINGDOMS detiene un nuovo record

Total War: Three Kingdoms è diventato il titolo più venduto dell’acclamato franchise strategico di Creative Assembly, superando un milione di copie vendute nella prima settimana. Questo incredibile traguardo è la conferma di una release da record, in cui Total War ha superato qualsiasi titolo strategico concorrente su Steam, registrando così il più grande lancio del 2019 sulla piattaforma fino ad oggi.

“Sapevamo di avere qualcosa di speciale con Three Kingdoms, ma la risposta dei giocatori, vecchi e nuovi, ha superato ogni aspettativa”, ha dichiarato Rob Bartholomew, Chief Product Officer.”Stiamo leggendo alcuni dei migliori commenti dedicati a Total War. Siamo molto orgogliosi.”

Total War: Three Kingdoms immerge i giocatori nell’Antica Cina dove vestiranno i panni di potenti warlord, banditi e diplomatici in lotta per il titolo di imperatore. Il gioco è stato acclamato per i nuovi e rivoluzionari diplomacy e social system, portando nuova profondità e narrazione in Total War, in un modo che i giocatori non hanno mai visto prima.

Total War è ambientato per la prima volta in Cina e ha dato vita all’arte vibrante, ai paesaggi lussureggianti e ad un dinamico accompagnamento sonoro. Con diverse modalità di gioco basate su eventi storici dell’epoca e alle leggende romantiche che hanno affascinato il pubblico per secoli, Total War: Three Kingdoms è la miglior ricreazione di uno dei periodi più avvincenti della storia globale.