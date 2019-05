Una nuova PS4 in edizione limitata e tante imperdibili offerte per i Days of Play 2019

Anche quest’anno, per celebrare i videogiocatori, Sony Interactive Entertainment annuncia il ritorno dei Days of Play: undici giornate, in programma dal 7 al 17 giugno, piene di offerte imperdibili dedicate agli utenti PlayStation.

Protagonista dell’edizione 2019 è PlayStation 4 (PS4) in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB, disponibile al prezzo promozionale consigliato al pubblico di € 299,99 . Questo esclusivo modello vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un controller wireless DualShock 4 abbinato.

Oltre alla speciale console, sarà possibile approfittare di numerose offerte su hardware, periferiche, servizi/abbonamenti e giochi in esclusiva per PS4.

Di seguito l’elenco dei prodotti protagonisti dei Days of Play con relativi prezzi promozionali consigliati: