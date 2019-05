Paradox Interactive svela il background e le discipline del clan Malkavian in Bloodlines 2

Paradox Interactive ha svelato il quinto, e ultimo, clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Malkavian! Conosciuti anche come Clan della Luna, nulla rimane nascosto a chi può vedere tutto ciò che il mondo vuole nascondere. Bloodlines 2 avrà 5 clan full-blood giocabili al momento del lancio e altri clan che verranno aggiunti successivamente.

I Malkavian possiedono la conoscenza di cose che nessun altro clan può comprendere, ma questa conoscenza ha un prezzo. La mente di un Malkavian può essere afflitta da psicosi, disturbi compulsivi o altre malattie. A disagio alla loro presenza e diffidenti nei confronti delle loro motivazioni, la comunità dei Kindred di Seattle ha tradizionalmente ostracizzato i Malkavian. Alcuni, tuttavia, riconoscono le loro abilità uniche e li considerano oracoli e abili consiglieri.

Haunt – Permette di lanciare uno spettro invisibile nella mente delle vittime. Incapaci di controllarsi, cercheranno di fuggire in preda al panico.

Berserk – Inonda i target del vampiro con una rabbia incontrollabile, facendoli scagliare contro qualsiasi cosa vicina – persino l’aria stessa, se non è disponibile un target migliore.

I Malkavian invadono le menti delle loro vittime, usando la Dementation per impartire loro una versione imperfetta della loro psicosi. Auspex consente ai Malkavian di scivolare più a fondo nelle loro menti, espandendo i loro sensi oltre i confini dei loro corpi.Dementation

L’uso di Dementation, anche se sconvolgente, non è una violazione della Masquerade.

Auspex

Aura Sense – Permette al vampiro di individuare gli NPC anche attraverso i muri e tra le folle. Inoltre, permette di contrassegnare le persone così da non perderle di vista in lunghe distanze. Permette anche di individuare i punti deboli nell’attacco e nella difesa di un NPC marcato.

Psychic Projection – Permette di separare la mente del vampiro dal suo corpo. Senza legami, i vampiri possono esplorare l’area in forma astrale, rimanendo liberi di usare Aura Sight per marcare qualsiasi personaggio individuato. Oltre a tutto ciò, la padronanza dei propri sensi da parte del vampiro è cresciuta a tal punto da poter sopraffare telepaticamente i sensi degli altri per un breve periodo.

L’uso di Auspex non è una violazione della Masquerade.

Come nel primo Bloodlines, giocare nei panni di un Malkavian cambierà il modo in cui la città reagisce alla tua presenza e rivelerà opzioni di dialogo uniche, non disponibili per altri clan.

Infine, anche se questo è stato l’ultimo clan ad essere rivelato, ulteriori news su Bloodlines 2 saranno disponibili presto. Rimanete con noi, perché lunedì 10 giugno sveleremo il primo video di gameplay del gioco.