Remothered: Tormented Fathers arriva il 26 luglio su Nintendo Switch

Darril Arts e Stormind Games sono orgogliosi di annunciare che i possessori di Switch potranno finalmente sfidare il loro capolavoro dell’orrore, Remothered: Tormented Fathers a partire dal 26 luglio. Remothered è un gioco di Darril Arts, creato e diretto da Chris Darril e sviluppato da Stormind Games. Il porting su Switch è stato fatto da DICO Co., Ltd. Il gioco ha raccolto incredibili apprezzamenti e numerosi premi sin dalla sua prima versione e ora porta il suo horror originale e purista al Nintendo Switch.

In Remothered il giocatore assume il ruolo di Rosemary Reed, una donna che indaga sulla scomparsa di una ragazza, Celeste. Arriva a casa del padre adottivo di Celeste, Richard, alla ricerca di indizi, ma viene rapidamente messo a tacere. Torna di notte a casa e si ritrova a lottare per la sua vita in un incubo da sveglia. Remothered ha ricevuto elogi da parte dei suoi giocatori e dei media, vincendo 11 premi per la sua avvincente storia, gameplay teso e colonna sonora all-star composta da leggende della musica come Nobuko Toda (Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Halo) e Luca Balboni (I miei, guardali cadere). Questa esperienza arriva per la prima volta al Nintendo Switch con il pieno supporto della portabilità e degli schemi di controllo della console.

Il trailer di lancio di Remothered: Tormented Fathers mostra le visuali distinte del gioco e introduce il cast di personaggi con cui il giocatore interagirà nel gioco. Include anche il combattimento e la furtività che il giocatore impiegherà per sopravvivere alla terribile casa di Richard.

“Voglio davvero ringraziare la nostra fedele community per aver reso possibile per noi portare la nostra storia su Nintendo Switch in modo che anche più persone possano provarla. Vogliamo appassionati di giochi horror seri su ogni piattaforma per sapere che gli sviluppatori come noi saranno sempre lì per creare narrazioni potenti per loro “, afferma Chris Darril, autore e direttore creativo di Remothered.”Non vediamo l’ora di mostrare ai fan di Nintendo che hanno anche accesso a un’esperienza di orrore di sopravvivenza profonda, terrificante. Non siamo solo orgogliosi della nostra posizione unica come successore dei classici survival horror, ma anche uno dei pochi a portare questo genere allo Switch. “, Afferma Antonio Cannata, CEO e co-fondatore di Stormind Games.

Caratteristiche principali di Remothered: Tormented Fathers: