Remothered: Tormented Fathers arriverà anche in versione fisica nei negozi

Preparatevi a immergervi in un incubo psicologico perfetto. Darril Arts e Stormind Games hanno collaborato con Soedesco per la pubblicazione della versione retail di Remothered: Tormented Fathers. Il videogioco survival horror sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One presso i negozi, a partire dal 31 ottobre 2019. Il gioco vedrà il suo debutto nella sua versione digitale su Nintendo Switch a luglio e i giocatori potranno mettere le loro mani anche sulla sua edizione fisica poco dopo.

Da indie homemade a videogioco acclamato dalla critica

Il progetto Remothered: Tormented Fathers inizia nel 2009, come gioco indie nato dalle idee di Chris Darril, game designer, regista e artista. All’epoca, Darril era l’unico a lavorare al progetto. Agli albori, l’allora gioco 2D raccolse una propria fan-base globale. Dopo qualche anno, Darril avvia una collaborazione con tre suoi amici fondando la Darril Arts con lo scopo di pubblicare Remothered. Nel 2016 inizia la collaborazione con Stormind Games, l’azienda di sviluppo di videogiochi Marketing-First italiana specializzata in titoli story-driven per PC e console, e lo sviluppo di Remothered decolla. Dopo una decina d’anni, il progetto di Chris Darril, originariamente pensato come un titolo indie fatto in casa, è cresciuto fino a diventare un rispettabilissimo gioco survival horror che presto sarà pronto a essere esposto sugli scaffali dei negozi.

Un titolo survival horror elogiato

Dalla sua pubblicazione in versione digitale, Remothered: Tormented Fathers ha ricevuto molte recensioni positive da noti giornalisti videoludici. A seguire troverete alcune delle recensioni sul videogioco survival horror:

“Un must per i fan del genere”

9.0/10 | Survival Horror Downloads

“Grafica d’impatto e gameplay ben bilanciato”

8.8/10 | Serial Gamer

“Un titolo intrigante che provoca ansia anche su PS4”

8.5/10 | Multiplayer

“Tensione palpabile, accentuata soprattutto dal suono.”

8.0/10 | EuroGamer

“Un’esperienza ludica dove ti trovi continuamente in balia della tensione.”

8.0/10 | GameSurf

“Non solo un semplice survival horror, ma anche un thriller psicologico e un “nascondino” di sopravvivenza”

8.0/10 | Gamepare

Il Gioco

Remothered: Tormented Fathers è il primo titolo di una trilogia videoludica in terza persona. I giocatori dovranno calarsi nei panni di Rosemary Reed, una donna di 35 anni che investiga sulla misteriosa scomparsa di una ragazzina di nome Celeste. Mentre si avvicina alla verità, si trova a dover combattere per la sua stessa sopravvivenza. Affronta psicopatici e fanatici e viene coinvolta in una matassa di menzogne dove assassini e ossessioni prendono vita