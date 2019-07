Acer sarà il Tech Partner dei tornei eSports di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019

Predator, il brand di Acer pensato per i videogiocatori, sarà il Tech Partner dei Rainbow Six Siege PG Nationals 2019, la competizione italiana ufficiale di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Già partner dei campionati internazionali come Pro League e Major, la serie di prodotti Predator per il gaming, che include notebook, desktop, monitor e accessori, darà supporto anche al torneo nazionale del videogioco Ubisoft, con presenza negli eventi dal vivo, sui social e in streaming.

L’attesissimo torneo targato PG Esports ha preso il via lo scorso 4 giugno e le partite vengono regolarmente trasmesse sul canale Twitch italiano di Rainbow Six ogni martedì e mercoledì. A competere sono le migliori squadre della scena competitiva italiana, che hanno dato prova delle loro abilità durante le primissime fasi di qualificazione: Qlash, Mkers, Exaequo, Samsung Morning Stars Akademy, Notorius Legion, Outplayed, Italian Gaming Project e Cyberground Gaming.

I team si stanno sfidando per guadagnarsi in primis un posto alla finalissima, che si terrà sabato 27 luglio nell’esclusivo Teatro Olimpico di Roma, e quindi il titolo di Campioni Italiani. I biglietti per assistere alla finale dal vivo sono già disponibili sul sito ufficiale: bit.ly/PGNatsFinals.