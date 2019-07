Konami rinnova la partnership con il Manchester United per PES 2020

Konami Digital Entertainment B.V. ha fornito i dettagli del primo grande aggiornamento di PES 2016 che sarà disponibile dal 29 ottobre 2015. Il download gratuito aggiornerà le formazioni oltre ad aggiungere ulteriori miglioramenti.

Il prossimo aggiornamento è solo il primo di una serie di appuntamenti pianificati da KONAMI nel corso dell’anno per continuare a migliorare PES 2016 e per rendere l’esperienza degli utenti sempre più appagante. Il file di update sarà scaricato automaticamente e installato nel gioco principale aggiornando i trasferimenti delle formazioni presenti a quelli attuali. Saranno inclusi i nuovi acquisti tra cui i talenti provenienti dalle formazioni giovanili ed inseriti in prima squadra.

Anche le statistiche sulla forma dei calciatori sono state aggiornate, e saranno sempre monitorate e corrette grazie agli update settimanali di KONAMI che rispecchiano il momento di forma reale dei giocatori.

KONAMI ha incluso inoltre numerose divise all’interno del gioco principale, rendendolo in questo modo ancora più fedele alla realtà. Tutte le nuove divise della Ligue 1 e della Ligue 2 francesi sono state aggiunte così come quelle dei due campionati principali spagnoli. Oltre a questo, le divise della Serie A sono state aggiornate e le squadre olandesi del FC Groningen e del FC Utrecht appaiono ora nella loro tenuta ufficiale. Le squadre presenti su licenza ufficiale includono ora Galatasaray, Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv, mentre spostandoci in Sud America avremo le divise ufficiali per i brasiliani Flamengo e Palmeiras così come il trio argentino Independiente, Newell’s Old Boys e Vélez Sarsfield. Altre divise ufficiali di squadre partecipanti alla UEFA Champions League e alla Asian Champions League sono state incluse in PES 2016 grazie alla licenza esclusiva di queste competizioni.

PES 2016 è riconosciuto per la sua rappresentazione fedele dei calciatori grazie al sistema Player ID che permette, oltre all’aspetto fisico, di riprodurre molti top player anche nelle movenze e nello loro tipiche abilità di gioco.

In aggiunta alle statistiche aggiornate per oltre 3000 giocatori, il nuovo file include la perfetta riproduzione fisica e in campo di più di 70 nuovi calciatori. La selezione comprende giocatori già affermati e nuovi astri nascenti del panorama calcistico mondiale come Luuk de Jong, Yevhen Konopolyanka, Jordon Ibe, Danny Ings, Joshua Kimmich, e Burak Yilmaz. Ognuno di questi avrà animazioni e comportamento in campo fedele alla realtà e grazie al sistema Team ID di PES 2016 si adatteranno perfettamente al reale modo di giocare dei loro team di appartenenza.

E non finisce qui: ci saranno anche nuovi modelli di scarpini adidas, Mitzuno, New Balance, Nike Football e Umbro, come le adidas X e Ace insieme alle Furon Pro di New Balance, le Nike Mercurial Superflye le UX-2 di Umbro. Anche i cartelloni di bordo campo e l’aspetto delle reti sono stati resi ancora più fedeli alla controparte reale. Parlando di giocabilità avremo dei miglioramenti per soddisfare le richieste ricevute dai fan di PES 2016 e rendere ancora più divertente l’esperienza di gioco. […] Continua