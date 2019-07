Nintendo e Panini insieme per la nuova copertina numero 59 del fumetto Wolverine

Nintendo e Panini uniscono le forze per festeggiare l’imminente arrivo di MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order presentando una speciale copertina per il numero 59 del fumetto Wolverine, disegnata dal celebre fumettista italiano Stefano Landini. La variant cover, che sarà presto disponibile in tutte le fumetterie e negli store online, prende ispirazione dall’aspetto degli eroi Marvel per come compaiono all’interno del videogioco in arrivo il 19 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a breve verrà presentato un altro artwork speciale che farà felici tutti i fan dell’universo fumettistico.

Con MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, i giocatori possono assemblare il team di supereroi Marvel definitivo scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre. Facendo squadra con gli amici*, dovranno fermare il tiranno cosmico Thanos e i suoi spietati seguaci prima che riescano a scatenare il caos per tutta la galassia. I giocatori potranno arricchire l’esperienza con il Pass di espansione, che include contenuti aggiuntivi tratti da celebri serie come i Fantastici Quattro, gli X-Men e i Marvel Knights.