Call of Duty: Black Ops 4 – Operazione Apocalisse Z è ora disponibile

Activision ha annunciato la line up di videogiochi che ha presentato all’edizione 2015 dell’Electronic Entertainment Expo (E3 Expo), in corso presso il Los Angeles Convention Center fino al 18 giugno. Una line up di prim’ordine che include alcuni dei più grandi franchise del settore tra cui:

Call of Duty: Black Ops III

Il Sequel della serie più giocata nella storia di Call of Duty. Call of Duty®: Black Ops III arriverà venerdì 6 Novembre per portare i fan in un viaggio attraverso il mondo oscuro, intricato e realistico delle Black Ops con una genuina esperienza next gen che ridefinisce il franchise.

Destiny: Il Re dei Corrotti è la nuova grande avventura ambientata nell’universo del gioco che introduce una nuova campagna e nuove missioni della storia, nuovi nemici da combattere, nuovi ambienti da esplorare, nuovi Assalti e mappe del Crogiolo, una nuova Incursione che metterà a dura prova i giocatori e altro ancora.

Skylanders SuperChargers

Scaldate i motori! In arrivo in Europa il 25 Settembre, Skylanders SuperChargers espande le meccaniche di gioco iconiche del franchise introducendo i “veicoli che prendono vita”, un modo del tutto nuovo per sperimentare la magia delle Skylands. All’interno del press kit, troverete anche i materiali relativi alla storica collaborazione con Nintendo che offrirà ai fan della serie nuovi Skylanders che funzionano anche come personaggi amiibo™!

Guitar Hero Live

Guitar Hero, il fenomeno della pop culture che ha introdotto un nuovo modo di interagire con la musica, è tornato con il nuovissimo Guitar Hero Live, che introduce una serie di novità rivoluzionarie che riaccenderanno i vostri sogni di diventare una rockstar.

Tony Hawk’s Pro Skater 5

Il franchise Tony Hawk ha venduto oltre 40 milioni di pezzi dalla sua nascita ed è la terza serie di videogiochi sportiva più venduta di tutti i tempi. Tony Hawk’s Pro Skater 5 porta lo skateboarding classico basato sulle combo su cui la serie è nata ad una nuova generazione di giocatori con una modalità singleplayer basata sugli obiettivi e azione multiplayer online. […] Continua