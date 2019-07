Super Mario ha fatto visita alla nuova metro Atm M4

Super Mario Maker è il nuovo e rivoluzionario titolo dell’amatissima serie Super Mario in arrivo questo venerdì, 11 settembre 2015! In questo gioco ognuno può cimentarsi nella creazione di livelli con un semplice ed intuitivo editor o scaricare i livelli creati da giocatori di tutto il mondo, per un divertimento in stile Mario che non finisce davvero mai!

Non vediamo davvero l’ora di mettere le mani sul gioco e dar sfogo alla fantasia creando i livelli dei nostri sogni… nel frattempo Nintendo vorrebbe tanto sapere la vostra opinione: se nella vita reale aveste il potere di creare tutto quello che volete come in Super Mario Maker, che cosa costruireste e perché?

Un muro per tenere a debita distanza la vostra ragazza? Tubi verdi ad ogni incrocio per collegarsi in un attimo con ogni angolo del mondo? O forse un negozio di videogiochi in casa per essere il primo a ritirare Super Mario Maker venerdì? Insomma lasciate volare la vostra creatività e fantasia (proprio come in Super Mario Maker) e dite la vostra. Potrete usare sia oggetti reali sia presi in prestito dal mondo di Super Mario. Partecipando a questa iniziativa potreste vincere fantastici premi!

Per far sapere che cosa vorresti costruire, dovrai creare un tweet sul tuo profilo Twitter questo giovedì 10 settembre in una delle seguenti sessioni: dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 16:00 alle 19:00. Il tweet dovrà contenere l’hashtag #MarioMakerCostruirei, l’indicazione di cosa vorresti costruire e il perché.

I 5 tweet più simpatici e divertenti di ognuna delle due sessioni vinceranno i seguenti premi:

1° premio: Super Mario Maker Limited Edition Pack

2° premio: Super Mario Maker Standard Edition Pack

3° premio: amiibo del 30° Anniversario di Super Mario (colori classici)

4° premio: amiibo del 30° Anniversario di Super Mario (colori classici)

5° premio: amiibo del 30° Anniversario di Super Mario (colori classici)

I vincitori della prima sessione, quella mattutina, verranno selezionati ed annunciati giovedì, prima dell’inizio della seconda sessione. I vincitori della seconda sessione, quella dalle 16:00 alle 19:00, verranno invece annunciati il giorno seguente in mattinata.

Ti farebbe comodo un esempio di tweet? Eccolo:

Costruirei un castello uguale a quello di Mario per vivere magiche avventure come nel Regno dei Funghi! #MarioMakerCostruirei

Se volete potete anche taggare un amico o una persona che conoscete. E potete anche usare fotografie o video, così come potete partecipare con più tweet, se avete più idee da proporre.

Insomma, siate creativi, siate artistici e lasciate volare la vostra fantasia!

Iniziate subito a raccogliere le vostre idee migliori e poi postatele su Twitter dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 16:00 alle 19:00 di giovedì 10 settembre! […] Continua