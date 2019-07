Dov’è finito il Mega Drive Mini? Posso ancora Preordinarlo?

SEGA Europe ha annunciato oggi che l’uscita del Mega Drive Mini sarà posticipata in Europa e in Medio Oriente, dal 19 settembre 2019 al 4 ottobre 2019, a causa di inevitabili sfide logistiche. Il Mega Drive Mini verrà lanciato in tutti gli altri territori, come previsto, il 19 settembre 2019.

Ci impegniamo a rendere felici tutti i consumatori di tutti i territori e questo piccolo ritardo nel lancio garantirà di poter soddisfare contemporaneamente la domanda di tutti i pre-order in Europa e in Medio Oriente. I clienti di questi territori sono ancora in tempo per prenotarlo presso i retailer selezionati, mentre a coloro i quali hanno già effettuato il pre-order, chiediamo di avere pazienza due settimane in più, rispetto alla precedente data d’uscita, per ricevere la loro piccola console piena di magia retrò.

Il Mega Drive Mini sarà disponibile in Europa il 4 ottobre 2019.