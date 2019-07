Come hanno portato gli sviluppatori The Outer Worlds su Nintendo Switch?

Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che The Outer Worlds verrà rilasciato anche su Nintendo Switch, dopo il lancio del gioco sulle altre piattaforme.

Il video dell’annuncio è disponibile sul canale Youtube di Nintendo e Private Division, in cui Matthew Singh, Senior Producer in Obsidian Entertainment, spiega come hanno portato The Outer Worlds su Nintendo Switch grazie alla collaborazione con Virtous.

The Outer Worlds è il nuovo gioco di ruolo fantascientifico single-player di Obsidian Entertainment e Private Division. In The Outer worlds ti risvegli dall’ibernazione su una nave coloniale che si è persa durante il trasferimento verso la colonia di Halcyon ai confini della galassia, così da trovarti invischiato in una complicata cospirazione che rischia di distruggerla. Mentre esplori le regioni d spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che dipenderà totalmente dalle tue decisioni. Nell’equazione che le aziende hanno previsto, tu sei la variabile imprevista.

The Outer Worlds uscirà su Xbox One, PlayStation 4 e PC (tramite Microsoft Windows Store ed Epic Games store) il 25 ottobre 2019. Dopo l’uscita su queste piattaforme, The Outer Worlds arriverà anche su Nintendo Switch; per il momento non è ancora stata rivelata una data ufficiale.