Automachef, crea e automatizza ogni ricetta

Team17, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti premium e lo sviluppatore indipendente Hermes Interactive sono orgogliosi di annunciare che l’avvincente puzzle di gestione delle risorse Automachef sarà pubblicato su Nintendo Switch e PC il 23 luglio.

I giocatori ora possono cimentarsi nella masterminding delle proprie intricate e automatizzate cucine con la demo gratuita di Steam. La nuova versione demo offre un assaggio di 2 livelli di tutorial e 3 livelli di campagna.

Caratteristiche di Automachef:

• Tre gustose modalità! Affronta i livelli della campagna, crea un’attività in modalità Contratti o gioca senza vincoli in modalità Sito di prova

• Robots robusti! Bene, robot. Per tutto il tempo che trascorrerai in Automachef, sarai accompagnato da Robert Person, che ti offrirà aiuto e fascino in abbondanza.

• Macchine! Dal lettore degli ordini all’assemblatore e tutto il resto, devi dire a ciascuna macchina cosa deve fare (non possono pensare da soli … ancora)

• Cibo umano! Che si tratti di cheeseburger o di insalate, ogni ricetta richiede macchine diverse con comandi diversi per farlo … e non farmi nemmeno iniziare i pasti combo!

• Blueprints! Creata la linea di produzione perfetta? Salva i tuoi piani come progetti da utilizzare nelle cucine future.

Automachef sarà disponibile per il download su Nintendo Switch e PC il 23 luglio 2019.