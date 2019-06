Team17, annuncia il ritorno di Yooka-Laylee in una nuova avventura

Team17, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti di alto livello in uno sviluppatore indipendente, Playtonic Games, è entusiasta di rivelare il suo prossimo gioco, Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

In questa nuova avventura ibrida platforming, Yooka e Laylee devono combinare le loro abilità per affrontare una serie di livelli 2.5D stimolanti e vibranti ed esplorare e risolvere enigmi in un meraviglioso mondo ultraterreno. È su di loro per salvare la Royal Beettalion Guard della Regina Phoebee da ogni livello, dato che si accontentano ancora della sfida più vile del Capital B: The Impossible Lair.

Ulteriori informazioni seguiranno durante la settimana E3, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più sulla nuova avventura di Yooka e Laylee.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair si dirigeranno verso Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC nel 2019.