Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile sulle principali console

Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare entusiasmanti: Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa la Xbox One X. Poi, si farà sul serio il 3 luglio quando il Grand Prix avrà inizio con contenuti stagionali scaricabili gratuitamente per chiunque abbia acquistato il gioco, incluso un nuovo tracciato tematico ogni stagione, oltre a personaggi a tema, kart e altri oggetti di personalizzazione che i giocatori possono guadagnare quando sono connessi a Internet.

Sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision, una società interamente controllata da Activision Blizzard, Crash Team Racing Nitro-Fueled è costruito dalle fondamenta e rimasterizza l’originale Crash Team Racing portando i personaggi, i kart, le piste e le arene nella moderna grafica HD per console. La posta in gioco è alta e la concorrenza è feroce tra i giocatori in gara con una varietà di personaggi della serie Crash Bandicoot, tra cui Crash, Coco, Dr. Neo Cortex e altri contro l’egomaniacale Nitros Oxide per salvare il nostro pianeta dalla distruzione. Nel gioco, i fan saranno in grado di vedere le espressioni e le azioni di Crash e soci in un bellissimo 4K mentre si sfidano l’un l’altro a tutta velocità e sfrecciano dietro gli angoli sia su tutte le piste del gioco originale CTR, sia sulle piste e i kart ridisegnati di Crash ™ Nitro Kart. Inoltre, il leggendario gioco di kart debutta nel gameplay competitivo online giusto in tempo per celebrare il suo 20° anniversario.

“L’attesa è finalmente finita, e non potremmo essere più entusiasti che Crash Team Racing Nitro-Fueled sia pronto per la sua gara inaugurale”, ha dichiarato Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox. “Moltissima cura e attenzione ai dettagli è stata dedicata allo sviluppo di questo gioco per gli appassionati del Crash Team Racing originale di 20 anni fa, e per i nuovi fan che si aspettano un’esperienza di kart moderna. Rimanere fedeli ai giochi originali CTR, aggiungendo allo stesso tempo tanti altri contenuti e creando un mondo vivo e pulsante che non era possibile sulle piattaforme di prima generazione è stata un vero e proprio atto d’amore!”

Per la prima volta in 20 anni, gli appassionati di Crash Team Racing avranno l’opportunità di personalizzare i loro kart e personaggi in Crash Team Racing Nitro-Fueled! Il gioco rimasterizzato offrirà ai giocatori una varietà di opzioni per mixare e abbinare kart, ruote, verniciature, adesivi e persino aggiungere decalcomanie ai kart. Ora i fan – sia i nuovi che quelli che per primi si sono innamorati del classico degli Anni ’90 – possono creare una fantastica vettura personalizzata!

“Quando si tratta di rimasterizzare i titoli più amati tra i giochi di Activision, la qualità, l’autenticità e la community sono i pilastri fondamentali che guidano tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Michelle Fonseca, VP Product Management e Marketing di Activision.

Oltre alla possibilità di personalizzare i kart, Crash Team Racing Nitro-Fueled permetterà ai giocatori di personalizzare i loro corridori con alcune skin “N. Sane”. Questo permetterà ai giocatori di dare ai propri personaggi personalità e spessore. Un’altra novità dell’esperienza CTR sono le animazioni uniche sul podio disponibili per alcune skin, rendendo ancora più divertente celebrare le vittorie. I giocatori possono guadagnare oggetti di personalizzazione giocando nella Modalità Avventura e oggetti aggiuntivi raccogliendo e utilizzando le Wumpa Coin quando sono connessi a Internet per rendere più accattivanti i propri kart e personaggi nell’area Pit Stop del gioco. Inoltre, proprio come le ricordate, stanno tornando anche le statistiche dei personaggi, e includeranno classi Principiante, Intermedio e Avanzato.

Alcune offerte di prodotti nuovissimi stanno arrivando in tempo per l’uscita di Crash Team Racing Nitro-Fueled. I fan di CTR possono dare il via libera al loro fandom e tagliare il traguardo con stile con le divertenti offerte dell’Activision Blizzard Consumer Products Group (ABCPG). Questo include una linea completa di prodotti che celebra Crash Team Racing Nitro-Fueled – in collaborazione con i partner globali Rubber Road, Trends International e altri ancora – dove i fan possono accedere ad abbigliamento, oggetti da collezione, figurine e altro ancora presso i rivenditori di tutto il mondo.

Crash Team Racing Nitro-Fueled e Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition (digital deluxe) sono ora disponibili in tutto il mondo.