Blasphemous, il platform dall’aspetto punitivo, si mostra in un video

Team17, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti di qualità, insieme allo sviluppatore indipendente The Game Kitchen, con sede in Spagna, è entusiasta di rivelare un nuovo trailer per il prossimo platform d’azione punitivo Blasphemous.

In Blasphemous i giocatori assumono il ruolo di The Penitent One nella oscura terra gotica di Cvstodia, dove è caduta una maledizione, conosciuta semplicemente come The Miracle.

Esplora questo mondo da incubo di religioni contorte e scopri i suoi numerosi segreti nascosti nel profondo. Usa combo devastanti e brutali esecuzioni per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici, tutti ansiosi di strapparti arto da un arto. Individua e equipaggia le reliquie, i rosari e le preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarti nella tua ricerca per rompere la tua dannazione eterna.

Blasphemous si dirigerà verso Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel 2019.