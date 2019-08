Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games è ora disponibile

Private Division e Panache Digital Games hanno annunciato oggi l’uscita di Ancestors: The Humankind Odyssey per PC sull’Epic Game Store. Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games, lo studio di sviluppo indipendente co-fondato nel 2014 da Patrice Désilets, direttore creativo originale di Assassin’s Creed. I giocatori sono chiamati a ripercorrere le prime fasi dell’evoluzione umana, milioni di anni fa, sfidando un mondo brutale per assicurare un futuro alla propria discendenza.

Il gioco ha inizio dieci milioni di anni fa con un ominide, il nostro antenato più antico, che si muove tra gli alberi di una lussureggiante giungla piena di pericolosi predatori come pitoni giganti, tigri dai denti a sciabola e letali alligatori. I giocatori dovranno padroneggiare sia il proprio personaggio, sia l’ambiente incontaminato. Attraverso l’analisi accurata dell’ambiente e le scoperte, i giocatori potranno ampliare le capacità del loro ominide e assicurare la sopravvivenza al clan. Ogni giocatore potrà scegliere come far evolvere la sua rete neurale sbloccando una serie di opzioni che migliorano diverse abilità. Queste scelte potranno dare al clan capacità motorie più complesse, rendere i loro sensi più fini, aumentare la loro intelligenza o potenziare la comunicazione all’interno della tribù. A un certo punto i giocatori saranno in grado di far evolvere il clan in una specie più avanzata, che rispecchierà le loro decisioni e le azioni eseguite nel gioco. Alla fine la storia deciderà se il clan del giocatore lascerà una traccia duratura o svanirà nelle nebbie del tempo, come l’ennesima specie in via di estinzione.

“Sono molto fiero di quello che la mia squadra è riuscita a realizzare con Ancestors. Volevo creare un gioco sull’evoluzione che ci facesse ricordare che condividiamo ancora gli stessi istinti primitivi. Una volta definito il concetto, non mi usciva dalla mente l’idea di una strenua lotta per la sopravvivenza in un mondo enorme e pericoloso”, ha detto Patrice Désilets, co-fondatore e direttore creativo della Panache Digital Games. “Oggi è un gran giorno, perché finalmente possiamo condividere il gioco con tutto il mondo. Forse sarà un viaggio difficile, ma spero che riusciremo a sopravvivere come hanno fatto i nostri antenati.”

“È stato un privilegio collaborare con Panache Digital Games per realizzare Ancestors: The Humankind Odyssey“, ha aggiunto Kari Toyama, produttore senior presso Private Division. “Patrice Désilets ha un approccio meticoloso alla progettazione: con un piccolo gruppo di sviluppatori dall’incredibile talento è riuscito a dar vita a un’esperienza davvero unica.”

Ancestors: The Humankind Odyssey è un gioco di sopravvivenza in terza persona in cui i giocatori sono chiamati a formare un clan nello spietato ambiente dell’Africa selvaggia, in un periodo che va da dieci a due milioni di anni fa. Le dinamiche di gioco si basano su tre meccanismi principali: esplorazione, espansione, evoluzione. Assediati da pericoli dietro ogni angolo, i giocatori devono esplorare con cautela l’ambiente dell’Africa del Neogene, espandere lentamente il territorio del loro clan e scegliere come farlo evolvere da una generazione all’altra. Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games.