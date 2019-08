Control sbarca su PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC

Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi la disponibilità del pluripremiato videogioco Control nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC. Il prezzo consigliato al pubblico è di €59,99

Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.

Un’agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell’agenzia, che dovrà cercare di riprenderne il controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay – esaltato dal motore grafico proprietario Northlight – assume un ruolo fondamentale, richiederà al giocatore l’abilità di essere in grado di padroneggiare poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi.

“Control è il nostro progetto più ambizioso” ha dichiarato Mikael Kasurinen, Game Director di Remedy Entertainment. “questo videogioco è destinato a migliorare ulteriormente lo standard qualitativo dei titoli di Remedy grazie a un’ esperienza di gioco senza precedenti, ambientata in uno dei mondi più affascinanti che abbiamo mai realizzato. Siamo estremamente orgogliosi di Control e siamo al lavoro per creare delle espansioni di gioco.”

Per celebrare il lancio di Control, 505 Games organizzerà una live stream del gioco, martedì 27 agosto – dalle 17:00 alla 1:00 di notte – allo scopo di raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Hospital, un ospedale e una struttura di ricerca che lavora per cambiare il modo in cui affrontare, trattare e sconfigge il cancro infantile e altre malattie potenzialmente mortali. Tra gli ospiti saranno presenti l’influencer Alanah Pearce, l’attrice Courtney Hope, Il Creative Director di Remedy Sam Lake, l’influencer SanchoWest e molti altri ancora. Per assistere e fare donazioni, potete visitare il sito: https://tiltify.com/@505games/505-games-for-st-jude.

Control per PC è uno dei primi videogiochi con il supporto a diversi effetti ray tracing, che includono: riflessi trasparenti, ombre di contatto e illuminazione diffusa indiretta. Control per PC offre anche il supporto per NVIDIA DLSS. Per un periodo di tempo limitato i giocatori che acquisteranno alcuni modelli idonei di schede grafiche, laptop gaming e desktop gaming equipaggiati con GPU GeForce RTX otterranno in omaggio Control.

Control è disponibile ora anche nelle edizioni fisiche: FuturePak per PlayStation 4 e Xbox One (al prezzo consigliato al pubblico di €69,99) che include il gioco base, delle art card in edizione limitata e una custodia metallica dal design esclusivo, e PlayStation 4 Digital Deluxe Edition (€79.99) che include, oltre al gioco base, anche la missione esclusiva “Isolamento”, il contenuto “Attrezzatura Risposta Urbana” e le due espansioni: “Fondamenta” ed “EMD” (disponibili successivamente). Ogni espansione includerà nuovi ambienti di gioco, nuove missioni e nuovi misteri che dovranno essere risolti dai giocatori.

“Siamo felici di aver siglato la partnership con Remedy che ci ha permesso giocare un ruolo importante nella realizzazione di questo straordinario progetto,” ha dichiarato Neil Ralley, Presidente di 505 Games. “Il lancio di oggi rappresenta un momento estremamente importante per entrambe le nostre Aziende. Control ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei titoli di più maggiore successo del nostro catalogo. Siamo intenzionati a rendere ancora più ricca l’esperienza di gioco di Control mediante nuovi contenuti ed espansioni che verranno rilasciati nei prossimi mesi”