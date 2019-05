Ancestors: The Humankind Odyssey il videogame dove sopravvivi e ti evolviti in Africa

Private Division e Panache Digital Games hanno annunciato oggi che Ancestors: The Humankind Odyssey sarà pubblicato su PC su Epic Games Store il 27 agosto 2019 e distribuito digitalmente su PlayStation 4 e sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, a dicembre 2019. Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games, lo studio di sviluppo indipendente co-fondato nel 2014 da Patrice Désilets, direttore creativo originale della serie Assassin’s Creed.

In Ancestors: The Humankind Odyssey i giocatori sono chiamati a sopravvivere ed evolversi nei bellissimi ma brutali territori dell’Africa in un periodo che va da dieci a due milioni di anni fa. I giocatori vestiranno i panni dei nostri predecessori primati e dovranno esplorare l’Africa del Neogene, espandendo il loro territorio ed evolvendosi per far sopravvivere il proprio clan per passare da una generazione all’altra in quest’innovativo titolo open world. Le dinamiche di gioco si basano su evoluzione, scoperta e sopravvivenza. I giocatori dovranno attraversare diversi ambienti e tipi di terreno, incontrare vari predatori e apprendere nuove abilità per passare alla generazione successiva del clan.

“Il nostro obiettivo con Ancestors: The Humankind Odyssey è offrire un’esperienza mai provata prima” ha dichiarato Patrice Désilets, co-fondatore e direttore creativo di Panache Digital Games. “La nostra piccola squadra sta creando un gioco ambizioso e coinvolgente, con un’ambientazione unica che potrà interessare giocatori di ogni tipo. Non vediamo l’ora di dare loro il nostro mondo affinché possano esplorarlo, durante quest’anno.”

“Private Division e Panache Digital Games condividono con passione l’obiettivo di fornire a tutti i giocatori la migliore esperienza possibile”, ha dichiarato Kari Toyama, produttore senior presso Private Division. “Come partner, supportiamo la decisione di Panache di prendersi tutto il tempo necessario per assicurare che tutte le versioni di Ancestors: The Humankind Odyssey soddisfino sin dal momento del rilascio i criteri di qualità che il team si è prefissato. Come publisher siamo totalmente orientati agli sviluppatori e quest’approccio rappresenta una parte importante della nostra collaborazione con i piccoli studi indipendenti”.

Oltre ad annunciare la data di uscita, Panache Digital Games e Private Division hanno svelato la grafica ufficiale di riferimento di Ancestors: The Humankind Odyssey. Il team ha anche presentato il secondo episodio di una serie di video in tre parti in cui Patrice Désilets illustra alcuni dei più importati concetti e dinamiche del gioco.

Guarda ora l’episodio Expand di Ancestors: The Humankind Odyssey:

Ancestors: The Humankind Odyssey sarà pubblicato su PC su Epic Games Store il 27 agosto 2019 e distribuito digitalmente su PlayStation 4 e su Xbox One nel dicembre del 2019.