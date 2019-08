Yu-Gi-Oh! Speed Duel arriva in italia: dove trovarlo ed eventi in programma

Più di 20 anni di storia e oltre 22,5 miliardi di carte stampate che gli hanno addirittura permesso di entrare nel Guinness World Record: sono solo alcuni dei numeri strabilianti che contraddistinguono il fenomeno Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Nato nel 1996 dalla mente di Kazuki Takahashi a partire dall’omonima opera manga, è diventato nel tempo un franchise a tutto tondo e uno dei giochi più venduti e giocati di sempre, con una solida struttura di gioco organizzato e competitivo che prevede ogni anno migliaia di tornei e competizioni ufficiali tra cui anche i Campionati del Mondo. Insomma, un fenomeno vero e proprio che è riuscito a stregare diversi milioni di giocatori in tutto il mondo e che si prepara questo settembre ad accogliere vecchi e nuovi appassionati in tutti i negozi Official Tournament Store (OTS) d’Italia con due eventi speciali da non perdere. Il 7 e il 14 settembre, gli appassionati di tutte le età potranno divertirsi nel proprio punto vendita di fiducia con dimostrazioni e gioco libero di Yu-Gi-Oh!, ma soprattutto con il nuovo formato Speed Duel, perfetto sia per chi si avvicina per la prima volta al gioco di carte collezionabili, sia per i veterani in cerca di una sfida rapida e divertente. Ma non è finita qui, perché in omaggio per tutti i partecipanti ci sarà uno speciale mazzo introduttivo.

Lo Speed Duel è facile da imparare e, grazie al suo set di regole basato sull’intuitivo e popolare videogioco per dispositivi mobile e PC Yu-Gi-Oh! Duel Links, è l’introduzione perfetta al gioco di carte fisico, ma anche un metodo veloce ed efficace per fare un breve ripasso delle basi. Data la sua accessibilità, è anche il formato ideale per i più piccoli, dai 6 anni in su, che durante le due giornate di evento potranno imparare gratuitamente e senza troppe difficoltà un gioco divertente e altamente socializzante. Per iniziare a giocare a Speed Duel è sufficiente procurarsi uno dei tre Starter Deck disponibili, mazzi precostruiti che contengono tutto quello che serve per affrontare una partita. Per la gioia di tutti i fan, l’ultima uscita di agosto, Speed Duel Starter Deck – Predatori Definitivi, è ispirata agli antagonisti del protagonista Yugi nella serie TV classica, così come i precedenti Duellanti Di Domani & Maestri Del Destino contengono i deck di alcuni personaggi tra i più famosi del franchise. Questi mazzi sono utilizzabili anche nel formato standard e possono essere potenziati e personalizzati tramite le apposite Buste d’Espansione che comprendono carte molto potenti in grado di contrastare le strategie più giocate, a cominciare dalla recentissima Speed Duel: Cicatrici di Battaglia. Insomma, i prodotti Speed Duel sono il punto di partenza perfetto per i principianti, ma possono anche adattarsi al loro stile di gioco e seguirli durante tutto il percorso di apprendimento delle regole. Fino a diventare un pro player!

Gli eventi del 7 e del 14 settembre saranno l’occasione ideale per fare nuove conoscenze o rivedere amici di vecchia data che si destreggiano da anni nel mondo di Yu-Gi-Oh!. Per essere sempre aggiornati sul fittissimo calendario di eventi in-store basta seguire il sito ufficiale di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, mentre per trovare il negozio OTS più facile da raggiungere bastano pochi click sulla lista dei punti vendita aderenti all’iniziativa.