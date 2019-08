eFootball PES 2020 avrà la licenza ufficiale della Serie A TIM

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020.

Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di KONAMI nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco.

La partnership tra KONAMI e Juventus, annunciata a luglio, permetterà ai creatori di eFootball PES 2020 di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e le divise da gioco ufficiali della Juventus in un videogioco. KONAMI ha avuto inoltre la possibilità di scansionare digitalmente in 3D i giocatori bianconeri per ricreare le loro fattezze nel modo più accurato possibile all’interno di eFootball PES 2020.

KONAMI ha recentemente annunciato che Miralem Pjanić è stato ingaggiato come Ambasciatore Ufficiale di eFootball PES. L’immagine del centrocampista bosniaco sarà presente sulla copertina di eFootball PES 2020 e il giocatore sarà presente a una serie di attività marketing con la Juventus e con KONAMI nel corso di questa stagione,

eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM a partire dal 10 settembre ed è già prenotabile ora.