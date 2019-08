Fishing Planet, il simulatore di pesca free to play più scaricato, arriva in edizione premium

Per la prima volta in assoluto, il simulatore di pesca free to play Fishing Planet, scaricato da oltre 7 milioni di utenti, arriva in una premium edition con contenuti esclusivi tutti da scoprire in un nuovissimo trailer!

The Fisherman: Fishing Planet contiene 143 specie di pesci dal comportamento realistico, 19 aree di pesca in giro per il mondo, 4 formidabili tecniche, clima dinamico e centinaia di combinazioni possibili per creare l’equipaggiamento ideale, tutte con proprietà uniche.

I contenuti esclusivi disponibili in The Fisherman: Fishing Planet includono inoltre: un nuovo spot per la pesca a La Creuse, Francia, la tecnica trolling, quattro uniche nuove specie di pesci e un nuovo motoscafo.

La stagione di pesca si apre il 17 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One