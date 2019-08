Mario Kart Tour sta per arrivare su iOS e Android [Nuovi dettagli]

Il 25 settembre, Mario Kart Tour, il nuovissimo gioco Nintendo progettato per dispositivi iOS e Android, arriva nel palmo delle mani di giocatori di tutto il mondo. Questo nuovo gioco di Mario Kart va oltre la Pista Arcobaleno e offre speciali percorsi cittadini che consentono ai giocatori di sfrecciare attraverso circuiti ispirati a luoghi reali come New York, Tokyo e Parigi. Un nuovo video teaser e un trailer di gameplay di Mario Kart Tour, che mostrano come i giocatori possono guidare verso la vittoria, sono disponibili su YouTube. Per ricevere una notifica sulla disponibilità del download è possibile pre-registrarsi su AppStore e Google Play Store.

In Mario Kart Tour, i giocatori possono sperimentare il divertimento competitivo senza fine di Mario Kart collezionando piloti, kart e alianti, e scegliendo quali far gareggiare in una varietà di percorsi classici e nuovi o in speciali circuiti cittadini. Questi ultimi, ispirati a luoghi del mondo reale, saranno disponibili solo in specifici periodi di tempo, al lancio e in seguito. Oltre a percorsi basati su ambientazioni iconiche, alcuni personaggi di Mario Kart avranno caratteristiche particolari che rappresentano le città presenti nel gioco.

Mario Kart Tour è free to start e sarà disponibile per il download su dispositivi iOS e Android a partire dal 25 settembre. Per giocare a Mario Kart Tour è necessario un account Nintendo e i giocatori possono ottenere la propria scheda di registrazione all’interno del gioco collegando il proprio account Nintendo. Coloro che non hanno ancora un account Nintendo possono crearne uno nella sezione come creare un account Nintendo.