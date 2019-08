The Eternal Cylinder prossima close beta e rilascio imminente per PC

Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex) e lo sviluppatore indipendente Ace Team (Zeno Clash, Rock of Ages) hanno annunciato una nuova partnership editoriale per The Eternal Cylinder. Questa versione ambiziosa dei giochi di avventura di sopravvivenza open world dovrebbe essere rilasciata nel 2020 su console di gioco e sarà disponibile per PC Windows esclusivamente tramite il negozio Epic Games al momento del lancio.

In The Eternal Cylinder, i giocatori controllano un branco di adorabili creature chiamate Trebhums e devono esplorare uno strano mondo alieno pieno di forme di vita esotiche, ambienti surreali e la costante minaccia del Cilindro, una gigantesca struttura rotolante di origine antica che schiaccia tutto sul suo cammino . Questo ecosistema unico è una terra enorme, generata proceduralmente con un’intelligenza artificiale animale unica, distruzione del mondo in tempo reale, esplorazione organica e progettazione di puzzle per creare un gameplay emergente che garantisce che non ci siano mai due playthrough uguali.

I tuoi Trebum iniziano nella parte inferiore della catena alimentare naturale, ma possono mutare ed evolversi con nuovi attributi e capacità fisici mangiando una varietà di flora e fauna. Scopri e adatta decine di mutazioni, tra cui nuove abilità di attraversamento come volare e nuotare per raggiungere nuove aree e nuovi sensi per aiutare a superare enigmi, sfide e pericoli. Ognuno dei tuoi Trebum può avere mutazioni diverse e le nuove mutazioni non sostituiscono quelle che hai già, permettendoti di accumulare set di abilità in modo dinamico. Ogni mutazione cambierà anche l’aspetto fisico di un Trebum e accatastandoli genererà quasi innumerevoli nuovi sorprendenti disegni di creature che i giocatori saranno in grado di scoprire organicamente mentre esplorano questo ecosistema alieno unico.

