Sniper Ghost Warrior Contracts dettagli su data uscita e gameplay

CI Games è entusiasta di annunciare ufficialmente che Sniper Ghost Warrior Contracts sarà disponibile ovunque con una data di rilascio globale del 22 novembre 2019. Lanciato su PC, PS4 e Xbox One, questo rappresenta un ritorno al modulo per la serie Sniper Ghost Warrior, offrendo il miglior cecchino della categoria e dando ai giocatori più modi che mai di abbattere i propri obiettivi. Ottieni lo scoop all’interno di una regione nuova di zecca e una vasta gamma di nuovi strumenti tattici per arricchire il tuo gioco con l’ultimo trailer!

Mentre il gameplay iniziale rivela agli spettatori la natura selvaggia della Siberia, l’ultimo trailer si svolge in un porto che sarà sicuramente una delizia per il cecchino. Con il nome di Black Gold, questa è la seconda delle cinque regioni uniche presenti nel gioco, ognuna basata su posizioni reali nel cuore della Siberia. Definito dai suoi ampi spazi, Black Gold è il luogo perfetto per testare il nuovissimo meccanico di Contratti, il Dynamic Reticle System, che consente ai giocatori di gestire meglio le condizioni balistiche e atmosferiche di ogni colpo.

Dato l’approccio più realistico ai Contratti per combattere con il focus su cecchino, azione furtiva e pensiero tattico, il Dynamic Reticle System non è l’unico nuovo strumento disponibile per i giocatori. Dai droni scout pilotabili e binocoli integrati con un sistema di ricognizione incorporato, alla loro maschera di realtà aumentata e ai tipi di proiettili speciali, i giocatori hanno un intero arsenale di nuovi gadget con cui familiarizzare. A lungo raggio o nel calore di uno scontro a fuoco, questi nuovi strumenti servono a migliorare il gameplay ricco e tattico per cui è nota la serie Sniper Ghost Warrior.

Al centro di tutto ciò c’è il nuovissimo sistema di contratti. Sparsi in ogni regione sono contratti principali che incombono ai giocatori con l’esecuzione di obiettivi chiave al fine di progredire in nuove regioni. Mentre ci sono un totale di 25 contratti principali che comprendono la narrativa della campagna principale, ogni regione funge da sandbox sniping, densamente pieno di obiettivi collaterali da completare e compiti ambientali da scoprire. Concentrandosi sugli scontri di combattimento emergenti, non esistono due schieramenti uguali. Questo incoraggia i giocatori ad affrontare i contratti più volte mentre guadagnano fondi per migliorare la propria attrezzatura tra i contratti.

Da un’approfondita campagna per giocatore singolo a una gamma di opzioni multiplayer, Sniper Ghost Warrior Contracts offre una vasta gamma di modi di giocare che ti tengono al passo con ogni singolo incontro. Pulisci il campo di applicazione e indossa una giacca, perché la dura natura selvaggia siberiana è destinata a sfidare anche il cecchino più esperto.

Sniper Ghost Warrior Contracts verrà lanciato il 22 novembre 2019 su PS4, Xbox One e PC.