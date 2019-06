Super Neptunia RPG è disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch

Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato rispetto alla versione originale giapponese.

Sviluppato da Artisan Studios, con sede in Canada, questo gioco dà vita ai personaggi in un modo completamente nuovo in 2D. Ogni personaggio è stato disegnato a mano da Tsunako, l’artista dietro la serie, poi animato dalla magia del computer per creare un mondo che è misteriosamente passato da tre dimensioni a due. Esplora dungeon a scorrimento laterale e combatti battaglie a turni per risolvere definitivamente il dibattito: quali giochi sono migliori: 2D o 3D?

È inoltre disponibile un nuovo trailer di Super Neptunia RPG, in cui il Co-founder e CEO di Artisan Studios, Mario Rizzo e il Co-Founder e Game Director, Julien Bourgeois, parlano di come la loro squadra è stata in grado di portare alla luce l’universo di Neptunia in 2D:

Caratteristiche Chiave

Un nuovo te in 2D – Le tue Dee preferite passeranno da tre dimensioni a due! Artisan Studios e Compile Heart presentano con orgoglio nuovi vivaci background e nuove animazioni 2D disegnate a mano in questo RPG a scorrimento laterale! Con Artisan Studios e Tsuanko che collaborano per creare nuovi background e personaggi, i fan della serie e i nuovi arrivati possono vedere Gamindustri in una nuova prospettiva 2D.

Personalizza il tuo team – Con quattro Dee da utilizzare in battaglia, i giocatori possono cambiare la loro formazione e scatenare devastanti combo. A seconda della Dea in testa al gruppo, i giocatori possono pianificare gli attacchi da quattro diverse formazioni: Strike, Magic, Support e Heal!

Break Attack! –Metti a punto la tua strategia per mettere a segno lo speciale Break Attack, utile per assicurarti la vittoria! Fai riferimento all’abilità di trasformazione delle Dee: otterranno bonus aggiuntivi per potenziare i loro attacchi e devastare così qualsiasi nemico!

Abilità – Potenzia le tue Dee utilizzando abilità che possono essere sbloccate con armi, armature o accessori! Assegna le abilità in maniera strategica e riorganizzale per ogni battaglia.