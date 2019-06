Dragon Star Varnir è ora disponibile su PlayStation 4

L’epico JRPG, Dragon Star Varnir, è ora disponibile in edizione fisica in Europa per PlayStation 4!

Ambientato in un mondo in cui le streghe sono condannate a dar vita a dei draghi, un uomo incaricato di dar loro la caccia trova presto il proprio destino intrecciato con quello dei suoi ex nemici. Sconfiggi i draghi in combattimenti a turni, usando diversi livelli, trasformazioni e altro per indebolirli e assimilare così le loro abilità! Il destino di tre streghe è nelle tue mani: sceglierai di salvarle o di sacrificarle per ottenere oggetti e abilità? Le tue decisioni cambieranno il corso del gioco!

Storia

In un mondo in cui le ossa di un’antica bestia torreggiano sulla terra…Il Cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è dare la caccia alle streghe, persone considerate maledette per aver dato alla luce dei draghi. Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni, due streghe misteriose lo salvano dall’orlo della morte nutrendolo con sangue di drago.

Dopo aver acquisito nuove abilità magiche grazie ai loro sforzi, il destino del Cavaliere è presto intrecciato con quello delle streghe. A malincuore si unisce a loro per combattere l’Impero e distruggere così la sua specie, spietati cacciatori di draghi e una potentissima strega. Riusciranno a combattere tutto ciò e a salvare se stessi, o le sue nuove alleate soccomberanno alla maledizione del drago…?

Caratteristiche chiave

Strategia d’attacco – In questa singolare versione del classico sistema di combattimento a turni, i giocatori possono attaccare i draghi su tre livelli orientati verticalmente. Pensa bene alla posizione dei membri del tuo gruppo in quanto determinati draghi hanno punti di forza e punti di debolezza a seconda del livello da cui attacchi. Alcuni draghi giganti possono anche attraversare tutti e tre i livelli, quindi procedi con cautela!

Risveglia il tuo drago interiore – Quando attacchi un nemico durante una battaglia, riempirai il tuo indicatore del drago. Una volta giunto al massimo, puoi trasformare e sfruttare il potere dei draghi, migliorando drasticamente le loro armature e sbloccando le loro abilità!

Abilità Devour – Una volta indebolito un drago nemico, i giocatori possono utilizzare l’abilità Devour per ottenere uno skill tree per quel drago. Con più draghi che vagano per la terra, i giocatori possono esplorare diversi skill tree e combinazioni utili per la vittoria!



Follia o ricchezza? – Tre streghe dipendono da te e dovrai cibarle con il sangue di drago. Se le farai morire di fame, impazziranno! Sovralimentale e diventeranno un drago! Le manterrai vive o le sacrificherai per ottenere oggetti rari? La scelta è solo tua, ma ogni decisione che prendi può cambiare il tuo finale.