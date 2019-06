Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land sono disponibili per Nintendo Switch

La versione SEGA AGES di Virtua Racing mette a dura prova le tue abilità di guida nell’edizione definitiva di un grande classico da sala giochi, che introduce diversi miglioramenti, come una modalità multiplayer locale per un massimo di 8 giocatori, matchmaking online, frame rate migliorato, draw distance maggiore e classifiche dei migliori piloti.

Wonder Boy: Monster Land ripropone tutti gli elementi che i fan della serie hanno sempre amato, aggiungendo alla versione da sala giochi una serie di interessanti novità: una modalità New Game Plus, 3 nuove modalità sfida, classifiche online, una funzione di replay e tanto altro.!

Non c’è mai stato momento migliore per tornare a giocare questi grandi classici, o provarli per la prima volta. Scopri maggiori dettagli con il trailer di lancio:

Virtua Racing

Sali a bordo di una monoposto di formula uno e gareggia contro i migliori piloti del mondo nella prima fedele riproduzione di questo classico da sala giochi. Scegli tra la modalità Normal Race che ti fa disputare corse da 4-5 giri, oppure metti a dura prova la tua resistenza con la modalità Grand Prix Race completando gare da 20 giri. Le prestazioni della vettura diminuiscono sempre di più nel corso della gara, per cui pianifica a una sosta ai box strategica e vai a tagliare il traguardo sotto la bandiera a scacchi!

Wonder Boy: Monster Land

Dopo aver sconfitto il re del male, il regno di Wonder Land era un paradiso… almeno per un po’ di tempo. La pace fu spezzata quando un feroce drago sputafuoco colpì senza preavviso e conquistò Wonder Land con una masnada di malvagi, mostruosi scagnozzi, trasformando una terra un tempo pacifica in una caotica landa infestata dai mostri. Rendendosi conto di essere l’ultima speranza per Wonder Land, Wonder Boy parte per un incredibile viaggio per liberare la sua terra dai mostri e sconfiggere il drago “invincibile”.

Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land sono disponibili sull’eShop di Nintendo Switch al prezzo di 6,99 € ciascuno.