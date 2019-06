Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout arriverà presto in Europa

KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno ufficialmente annunciato i primi dettagli sul loro prossimo titolo, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, in arrivo in Europa il 1 novembre 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam. Una speciale Limited Edition del gioco sarà disponibile in esclusiva sullo store online di NISA Europe.

Con Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ha inizio una trama tutta nuova della serie Atelier, amatissima dai fan di GUST Studios. Il bellissimo gioco di ruolo segue le gesta di Ryza, una ragazzina che sogna di fuggire, insieme alla sua banda di amici, dal suo banale stile di vita nel villaggio. Un giorno, mentre esplorano un’isola proibita in cerca di avventure, Ryza e i suoi amici incontrano un anziano mago che cambia le loro vite per sempre. Dopo averlo convinto, il vecchio insegna a Ryza le basi dell’alchimia, lanciandola in un’avventura che alla fine la condurrà in una ricerca per salvare la sua città natale dall’oscurità misteriosa e mortale che si nasconde sotto la superficie.

Per mostrare i vivaci ambienti che circondano Ryza, GUST Studios ha creato ombre più realistiche, dando vita a un mondo espanso e ricco di vita. Inoltre, i fantastici e colorati personaggi del gioco, spingono la serie verso nuovi confini attraverso un scintillante mix visivo, sia nuovo che familiare.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout inoltre introduce i fan degli RPG in un nuovissimo programma di sintesi evoluto che consente agli alchimisti di comprendere meglio, visivamente, gli effetti della sintesi. Inoltre, il sistema consente a tutti di godere non solo dell’esperienza nello sviluppo di ricette, ma anche della capacità di utilizzare l’innovativo creation system per raccogliere oggetti sul campo, utilizzando vari strumenti – utili per scoprire diversi oggetti nello stesso luogo – prima di creare oggetti unici, mai visti prima nella serie.