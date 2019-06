Sonic at the Olympic Games uscirà la prossima primavera su mobile

Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 sarà disponibile per i dispositivi mobile nella primavera del 2020. Sfida gli altri giocatori di tutto il mondo e unisciti al Team Sonic per competere in una grande varietà di discipline ai Giochi Olimpici. Le prime immagini sono state appena pubblicate e il sito ufficiale, dove sono aperte le pre-registrazioni, è online all’indirizzo: https://www.olympicvideogames.com/sonic/it/

Al momento della pubblicazione il gioco sarà disponibile nelle seguenti lingue: inglese, cinese tradizionale, coreano, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e olandese.

Caratteristiche principali: