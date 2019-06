Operazione Phantom Sight disponibile da oggi su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ubisoft rivela i primi dettagli sui piani post lancio di Tom Clancy’s the Division, tra cui un’anticipazione dei contenuti del Season Pass. Come RPG online ambientato in un mondo aperto, il gioco è progettato per offrire un’esperienza di massimo livello e permettere ai giocatori di proseguire l’avventura anche dopo aver concluso la storia principale.

Per offrire ai giocatori un’esperienza sempre nuova e migliorata anche dopo l’uscita del gioco, il team di sviluppo sta lavorando su un piano post lancio completo, che includerà nuove caratteristiche e funzionalità, aggiornamenti gratuiti e tre espansioni.

Gli aggiornamenti gratuiti, disponibili per tutti, aggiungeranno nuove modalità di gioco, come ad esempio entusiasmanti nuove missioni cooperative, per testare le abilità dei giocatori e permettere di vincere ricompense esclusive.

Le tre espansioni a pagamento sono incluse nel Season Pass e saranno disponibili nel corso dell’anno. Ognuna di esse espanderà l’universo di The Division, grazie a nuovi contenuti, equipaggiamenti ed elementi di gioco. La missione di un agente non è mai finita, nella lotta per riconquistare New York.

Espansione I: Underground

La prima espansione renderà accessibile una nuova area negli inesplorati sotterranei di New York City, da esplorare insieme a un massimo di tre amici per un’intensa azione cooperativa.

Espansione II: Survival

In questa espansione, i giocatori dovranno sopravvivere il più a lungo possibile in un ambiente estremamente ostile, che metterà alla prova anche il più abile degli agenti.

Espansione III: Last Stand

Saranno presto disponibili nuove informazioni su questa espansione.

Al lancio, i possessori di Season Pass potranno sbloccare un esclusivo fucile a canne mozze, arma particolarmente adatta per gli attacchi a corto raggio. Chi è in possesso del Season Pass riceverà inoltre un set di equipaggiamenti esclusivi e skin per le armi, oltre ad altri vantaggi che cambieranno ogni mese, come ricompense esclusive ed eventi speciali.

Il Season Pass è incluso nella Gold Edition e nella Sleeper Agent Edition. I giocatori possono inoltre iscriversi alla beta, che inizia il 28 gennaio 2016 su Xbox One e il 29 gennaio 2016 su PlayStation 4 e PC, su www.thedivisiongame.com/beta. […] Continua