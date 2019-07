Sniper Elite 3 Ultimate Edition è in arrivo su Nintendo Switch con supporto Joy-Con

Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION ha ora una data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i retailer selezionati. I pre-order digitali saranno disponibili dal 17 settembre.

Sniper Elite 3 Ultimate Edition include TUTTI i contenuti pubblicati fino ad ora, inclusi quattro livelli extra della campagna: sventa un piano per assassinare Churchill ed elimina il Führer in emozionanti missioni, sfida la storia!

Sniper Elite 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch include anche nuove esclusive funzionalità:

CO-OP MULTIPLAYER E LOCALE – Oltre alla modalità online, Sniper Elite 3 Ultimate Edition supporta il multiplayer wireless locale per la prima volta! Divertiti per l’intera campagna in modalità locale co-op a due giocatori, in quella Overwatch e in quella Survival. Oppure affronta i tuoi amici nel multiplayer competitivo locale per un massimo di 4 giocatori!

– Ottimizza la tua mira con i controlli del giroscopio e senti gli impatti dei proiettili dell’HD rumble. SUPPORT PRO CONTROLLER

Sniper Elite 3 ti porta nel cuore della Seconda Guerra Mondiale e nella straordinaria cornice del Nord Africa nel 1942. Insegui la famigerata Afrika Korps attraverso oasi, canyon e città sommerse dalla sabbia in una corsa mortale per sabotare una super arma nazista. Usa trappole devastanti e combattimenti corpo a corpo per eliminare furtivamente i tuoi obiettivi. Affina il tuo tiro al bersaglio dominando la gravità, il vento e persino la frequenza cardiaca. Guarda i tuoi proiettili squarciare organi, ossa e persino veicoli con la X-Ray Kill Cam.