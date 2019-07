Arriva lo smartphone dedicato ai videogiocatori con una potenza sbalorditiva

Black Shark, brand leader per gli smartphone gaming, ha lanciato tre modelli di telefoni per videogiochi dalla sua creazione. L’azienda ha presentato ufficialmente Black Shark 2 Pro come quarta generazione di prodotti che ridefinisce il gioco mobile con l’introduzione di Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Con i suoi ultimi tre modelli, Black Shark ha eclissato tutte le più recenti tecnologie di telefonia gaming, combinando prestazioni di gioco uniche e innovazioni senza pari, come il touchscreen a latenza più bassa al mondo, il primo DSP utilizzato su uno smartphone, una partizione di dissipazione del calore, dimmerazione CC e la modalità Shark Space, che cancella tutta la memoria in background per la massima efficienza.

Con il nuovo Black Shark 2 Pro, Black Shark fa un importante passo avanti, guidando le tendenze del settore con straordinaria capacità di innovazione in ricerca e sviluppo.

Il controllo preventivo dimostra il miglior DPS

Personalizzando i chipset e gli algoritmi touchscreen, usare Black Shark 2 Pro diventa un’esperienza

La prima ondata di telefoni da gioco equipaggiati con il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 855 Plus , fino a 12 + 256 GB, con tecnologia UFS 3.0.

, fino a 12 + 256 GB, con tecnologia UFS 3.0. Sistema di raffreddamento a liquido a contatto diretto 3.0: Black Shark 2 Pro presenta il primo e unico sistema di raffreddamento a liquido multistrato a contatto diretto al mondo, che può ridurre la temperatura della CPU del core di 14 gradi, gettando solide basi per le prestazioni di Snapdragon 855Plus.

Black Shark 2 Pro presenta il primo e unico sistema di raffreddamento a liquido multistrato a contatto diretto al mondo, che può ridurre la temperatura della CPU del core di 14 gradi, gettando solide basi per le prestazioni di Snapdragon 855Plus. Il primo smartphone al mondo che implementa il rapporto di tocco a 240Hz per l’azione sincronizzata di dieci dita.

per l’azione sincronizzata di Touch screen con la latenza più bassa al mondo – La velocità di risposta è ottimizzata a soli 34,7 ms, che è molto più avanti di tutti i prodotti di telefonia mobile sul mercato!

– La velocità di risposta è ottimizzata a soli che è molto più avanti di tutti i prodotti di telefonia mobile sul mercato! Il tasso di precisione del tocco dello schermo è di soli 0,3 mm – I giocatori possono colpire l’avversario con precisione con un leggero movimento delle dita in un gioco FPS.

– I giocatori possono colpire l’avversario con precisione con un leggero movimento delle dita in un gioco FPS. La soluzione di mappatura creativa – Quando si attiva il tasto di accelerazione della bussola di direzione, la distanza del movimento del dito può essere modulata per ottenere la stessa azione del personaggio nel gioco, che è simile all’accelerazione di un DPI del mouse.

Quando si attiva il tasto di accelerazione della bussola di direzione, la distanza del movimento del dito può essere modulata per ottenere la stessa azione del personaggio nel gioco, che è simile all’accelerazione di un DPI del mouse. Master Touch 2.0 – Con Master Touch 2.0, i giocatori sono in grado di premere con decisione su entrambe le zone tattili personalizzate a sinistra e destra per attivare più azioni sullo schermo con solo due pollici. Le dimensioni di entrambe le zone tattili e il valore di rilevamento della pressione possono essere regolati personalmente da ciascun giocatore.

Dettagli che migliora l’esperienza dei giocatori

L’antenna di tipo X e la curva rapida F1 – Black Shark 2 Pro ha ereditato dall’esclusivo linguaggio ID dell’antenna di tipo X della famiglia Black Shark che tiene online anche quando si usa il dispositivo in orizzontale. Inoltre, mantiene la curva F1 veloce nella parte posteriore, che riflette un senso estremamente veloce e frenetico, con un impatto visivo più intuitivo.

ha ereditato dall’esclusivo linguaggio ID dell’antenna di tipo X della famiglia Black Shark che tiene online anche quando si usa il dispositivo in orizzontale. Inoltre, mantiene la curva F1 veloce nella parte posteriore, che riflette un senso estremamente veloce e frenetico, con un impatto visivo più intuitivo. Design attento per i giocatori: il design del modello di Black Shark 2 Pro segue perfettamente l’ergonomia. La parte centrale curva è progettata per il gioco su schermo orizzontale, risultando più comodo da tenere durante le lunghe sessioni di gioco.

Miglioramento di display, audio e fotocamera

Display: per prestazioni di visualizzazione superiori, Black Shark 2 Pro offre un set completo di miglioramenti dell’elaborazione dello schermo basati su Pixelworks, il fornitore leader di soluzioni avanzate di elaborazione visiva ad alta efficienza energetica. Dotato del processore visivo Iris di Pixelwork e di un display AMOLED simmetrico con gamma di colori DCI-P3, Black Shark 2 Pro offre qualità di visione cinematografica per dare vita a giochi ad alte prestazioni.

per prestazioni di visualizzazione superiori, Black Shark 2 Pro offre un set completo di miglioramenti dell’elaborazione dello schermo basati su Pixelworks, il fornitore leader di soluzioni avanzate di elaborazione visiva ad alta efficienza energetica. Dotato del processore visivo Iris di Pixelwork e di un display AMOLED simmetrico con gamma di colori DCI-P3, Black Shark 2 Pro offre qualità di visione cinematografica per dare vita a giochi ad alte prestazioni. Audio – La potenza dell’altoparlante raggiunge 1W, il che è raro nel settore. L’altoparlante inferiore è nascosto nel telefono, il che rende predominante l’effetto stereo insieme all’altoparlante superiore.

La potenza dell’altoparlante raggiunge 1W, il che è raro nel settore. L’altoparlante inferiore è nascosto nel telefono, il che rende predominante l’effetto stereo insieme all’altoparlante superiore. Fotocamera – Nella doppia fotocamera, l’obiettivo principale porta l’IC di punta Sony IMX 586 con una potenza analitica minuziosa. Supporta 1920 frame di fotografia coagulativa. Nella modalità di scatto notturno, Black Shark 2 Pro ha aggiornato l’algoritmo che consente alla fotocamera di acquisire maggiori dettagli in sfondi bui.

Fare squadra con i migliori produttori di giochi

Essere un’azienda di tecnologia gaming all’avanguardia è l’obiettivo di Black Shark. Oltre alle continue innovazioni hardware e software, la collaborazione tra Black Shark e produttori di giochi è un altro dei punti salienti di questo nuovo lancio di prodotto. Peter Wu, CEO di Black Shark Technology, ha dichiarato: “Black Shark sfrutterà il telefono gaming, le abitudini degli utenti e gli schemi di ottimizzazione dei giochi multi-digitazione come punto di svolta, per creare una piattaforma di gioco aperta. Allo stesso tempo, Black Shark aprirà il portale ottimizzato per i produttori di giochi, che può migliorare congiuntamente l’esperienza di gioco dell’utente”.

Con un mercato dei giochi mobile in continuo sviluppo, i giocatori hanno esigenze più alte in termini di grafica, controllo del gioco e molti altri aspetti. Richiede ai produttori di giochi e ai produttori di hardware di cooperare strettamente per soddisfare le esigenze dei giocatori. Finora, Black Shark ha avviato con successo la cooperazione tecnica alla base e l’esperienza di gioco migliorando i progetti e la collaborazione nella produzione di contenuti di gioco con molti noti produttori di giochi, come Gameloft, Tencent Games, NetEase Games, Kingsoft Season Game Studio, Perfect World, miHoYo, CMGE, Hero Entertainment, UMI Entertainment. Black Shark ha costruito le basi di un ecosistema di gioco, che mira a fornire ai giocatori un’esperienza di gioco più intensa con i produttori di giochi.

Black Shark ha annunciato la creazione di un laboratorio di gioco congiunto con Kingsoft Season Game Studio e ha portato avanti l’adattamento approfondito di più scene in Sword Net 3: Rivers and Lakes. Inoltre, le due parti dedicheranno anche alla futura esplorazione della tecnologia di gioco, cercando di ottenere più innovazione e creatività nella produzione di giochi.

Inoltre, le due parti dedicheranno anche alla futura esplorazione della tecnologia di gioco, cercando di ottenere più innovazione e creatività nella produzione di giochi. Inoltre, Black Shark porta avanti una collaborazione approfondita con molti capolavori di gioco quest’anno. Ad esempio, per Ace Warrior , Black Shark continuerà l’ottimizzazione per garantire prestazioni fluide a frame rate completo.

, Black Shark continuerà l’ottimizzazione per garantire prestazioni fluide a frame rate completo. Per i giochi di corse, Black Shark continuerà l’ottimizzazione del touch screen per KartRider Rush Plus, per assicurarsi che i giocatori possano godersi il momento della corsa.

per assicurarsi che i giocatori possano godersi il momento della corsa. Per Island Pioneers , di proprietà di NetEase Games, Black Shark continuerà la sua ottimizzazione delle vibrazioni, permettendo ai giocatori di sentirsi profondamente immersi nel campo di battaglia.

, di proprietà di NetEase Games, Black Shark continuerà la sua ottimizzazione delle vibrazioni, permettendo ai giocatori di sentirsi profondamente immersi nel campo di battaglia. Per Suzerain of Snowhawk, di proprietà di Tencent Games, i giocatori possono registrare automaticamente i momenti meravigliosi attraverso la funzione di registrazione video intelligente denominata Shark Time.

Oltre a collaborare con i produttori di giochi per creare la migliore esperienza di gioco, Black Shark si dedica anche a collegare gli sviluppatori con i giocatori. Da online a offline, Black Shark collega sviluppatori e giocatori, aderendo così allo spirito orientato ai giocatori e promuovendo lo sviluppo dell’ecologia gaming. Ad esempio, Black Shark e The Land of Redemption hanno invitato congiuntamente i giocatori a partecipare all’inizio della fase di ricerca e sviluppo. I giocatori hanno condiviso e scambia l’idea del ruolo “Avengers in the deep sea · Black Shark”, che ha permesso agli sviluppatori di giochi di comprendere meglio le preferenze degli utenti nella creazione di ruoli.

È interessante ricordare anche che Black Shark ha stretto una cooperazione strategica con Gameloft, il produttore mondiale di giochi per dispositivi mobili, lanciando la prima Asphalt eSport Series presentata da Black Shark, che ha coinvolto gli Stati Uniti, l’Europa, il Giappone, la Corea del Sud, l’India. La competizione è stata lanciata a maggio di quest’anno e i migliori giocatori che coprono diversi paesi e regioni giocheranno in finale alla Gamescom in Germania ad agosto.

“Siamo lieti di aprire la prima edizione della Asphalt esports Series con Black Shark. La tecnologia avanzata di Black Shark 2 combinata con Asphalt 9: Legends, il punto di riferimento per i giochi di mobile racing, porterà la concorrenza a un livello superiore”, ha dichiarato Damien Marchi, Vicepresidente Marketing e Comunicazione presso Gameloft.

In termini di prezzo, la versione da 12 GB + 128 GB di Black Shark 2 Pro viene venduta per RMB2999 e la versione da 12 GB + 256 GB viene venduta per RMB3499. I primi due modelli in vendita saranno Shadow Black e Iceberg Grey. Il Black Shark 2 Pro sarà presto disponibile nei mercati esteri.