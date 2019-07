Disney TSUM TSUM FESTIVAL: arriva su Nintendo Switch il party Game targato Disney

Disney TSUM TSUM FESTIVAL ha finalmente una data di uscita ufficiale! Il Party Game con i celebri Tsum Tsum arriverà su Nintendo Switch l’8 novembre 2019.

Ecco anche un trailer in italiano per vedere in azione i tanti mini-giochi:

Disney TSUM TSUM FESTIVAL porterà per la prima volta sulla console Nintendo gli iconici peluche Disney, permettendo ai fan di sfidare i propri amici e famigliari con tanti party game. Fino a 4 giocatori potranno divertirsi insieme – come team oppure sfidandosi – con tanti giochi come Tsum Tsum Mania, in cui si devono mirare degli UFO, o Impilatore di gelati, dove l’obiettivo è di costruire un gelato enorme aggiungendo palline su palline.

Informazioni aggiuntive:

Supporto alla modalità TV Supporto alla modalità da tavolo Supporto alla modalità portatile* Giocabile online Caccia agli Tsum Yes Yes No Yes Curling Tsum Yes Yes No Yes Hockey a bolle Yes Yes No Yes Impilatore di gelati Yes Yes No Yes Tsum Tsum Mania Yes Yes No No Pista Pacco di uova Yes Yes No No Battaglia Ruota Yes Yes No Yes Corsa tutt’intorno Yes Yes No Yes Tesoro perduto Yes Yes No No Ritmo Tsum Yes Yes No No

I puzzle game possono essere giocati solamente in modalità portatile (Modalità TV e Tavolo non supportate).

I Joy-Con saranno necessari dall’inizio del gioco finché si giocano i puzzle.

*Se si vuole giocare a Disney TSUM TSUM FESTIVAL su Nintendo Switch Lite sarà necessario connettere dei Joy-Con.