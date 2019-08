Purtroppo il remake di XIII è stato posticipato al 2020

Dopo aver lanciato il teaser del gioco qualche mese fa, oggi Microïds e PlayMagic hanno annunciato che la release di XIII è stata posticipata. Il remake del Famoso FPS in cel-shading, diventato un vero e proprio classico fin dalla sua prima uscita nel 2003, sarà disponibile nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac.

“Siamo entusiasti del lavoro fatto con PlayMagic fino a ora. L’ulteriore attività di sviluppo è necessaria per raggiungere gli standard di qualità a cui da sempre miriamo, e per aggiornare questo vero e proprio cult per il pubblico di oggi. Il semplice annuncio del remake ha infatti creato un incredibile aspettativa su questo titolo”, spiega François Coulon – Head of Production at Microïds.

A proposito di XIII

Calati nei panni del famoso XIII, accusato di aver assassinato il Presidente degli Stati Uniti d’America. Ti sveglierai ferito e colpito da amnesia sulla spiaggia di Brighton, e gli unici indizii sul tuo passato saranno una piccola chiave e una misteriosa scritta in numeri romani tatuata sulla clavicola: XIII. Dipenderà da te trovare le risposte che cerchi nel corso dei 34 livelli del gioco. Non preoccuparti, troverai un intero arsenale di armi per aiutarti nella tua ricerca.

Il remake di XIII sarà disponibile nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac