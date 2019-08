Botte, cinghiali e pozioni magiche vi sono mancati? Arriva Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir

Prendere a schiaffi i Romani, correre dietro ai cinghiali e vivere un’avventura straordinaria: questo è quello che aspetta la nostra coppia di Galli preferita a partire dal 21 novembre 2019, su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC!

Finalmente è possibile vedere per la prima volta il trailer di Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, e scoprire qualcosa di più su questa straordinaria avventura!

La nuova storia del duo gallico più Famoso del mondo, inizia naturalmente in un piccolo villaggio dell’Armorica. Tutti gli abitanti si godono la loro vita tranquilla quando il druido Panoramix riceve una strana lettera, che catapulterà Asterix e Obelix in una caccia al tesoro indimenticabile, tanto per i Galli quanto per gli accampamenti romani. Dovranno infatti portarsi dietro il misterioso menhir di cristallo attraverso terre lontane, piene di nuovi pericoli senza precedenti.

Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir offre tanti contenuti che faranno la felicità dei fan di tutte le età. Battaglie, esplorazione, puzzle game e collezionabili: il gioco è pieno di opzioni tutte da scoprire, sfide multiple da completare e oggetti nascosti da collezionare per dimostrare di essere dei veri Galli!

E per la prima volta per la saga di Asterix & Obelix XXL, è disponibile anche una modalità cooperativa! Potrai giocare insieme a tutta la tua famiglia o ai tuoi amici: Asterix and Obelix potranno interagire per regalare ancora più divertimento!

In Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir ci sono naturalmente tutti I Galli più amati, compresi Assurancentourix e Abraracourcix, insieme a nuovi personaggi creati appositamente per il nuovo gioco (più si è…meglio è!).

Siete pronti a partire per questa nuova avventura e affrontare le legioni romane?

Dal giorno della release, il gioco sarà disponibile in due diverse versioni:

Limited edition, che comprende il gioco e due miniature di Asterix and Obelix.

Collector’s edition, che comprende il gioco, una statuetta in resina di Obelix e Idefix di 15cm e due mignature di Asterix e Obelix.

Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir sarà disponibile dal 21 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, in digital format e in 2 diverse edizioni fisiche: Limited Edition e Collector’s Edition.